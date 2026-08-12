Sempre loro: il PSG vince anche la Supercoppa

La reazione inglese è immediata e veemente. Sempre priva dell'infortunato Manzambi, il Villa costruisce diverse occasioni e, dopo aver sfiorato più volte il pareggio, trova il meritato 1-1 proprio allo scadere del primo tempo. A firmarlo è il giovanissimo Brian Madjo, appena 17 anni: l’attaccante sfrutta la propria impressionante forza fisica e finalmente trova il varco giusto dopo diversi tentativi falliti.

La ripresa non tradisce le attese e regala un altro episodio destinato a far discutere. L’arbitro somalo Omar Artan, il fischietto "espulso" dai Mondiali, viene richiamato dal VAR dopo aver annullato per fuorigioco una rete di Doué. Il controllo delle immagini ribalta la decisione: la posizione del francese è regolare e il gol viene convalidato. È il 2-1 che rimette il PSG davanti.