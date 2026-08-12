Sempre loro: il PSG vince anche la Supercoppa
I francesi si impongono per 2-1 a Salisburgo grazie alle reti di Kvara e Doué. Nulla da fare per un ottimo Aston Villa, sempre privo di Manzambi.
I francesi si impongono per 2-1 a Salisburgo grazie alle reti di Kvara e Doué. Nulla da fare per un ottimo Aston Villa, sempre privo di Manzambi.
SALISBURGO - Il Paris Saint-Germain inaugura la stagione 2026/27 esattamente come aveva chiuso la precedente: vincendo. I parigini di Luis Enrique conquistano infatti il primo trofeo dell’annata, alzando al cielo di Salisburgo la loro seconda Supercoppa UEFA consecutiva.
A inchinarsi questa volta è l’Aston Villa, battuto 2-1 al termine di una finale intensa e spettacolare. A mettere ancora una volta la firma sul successo del PSG è Khvicha Kvaratskhelia, che al 21’ sblocca la sfida con un destro chirurgico diretto all’incrocio dei pali.
La reazione inglese è immediata e veemente. Sempre priva dell'infortunato Manzambi, il Villa costruisce diverse occasioni e, dopo aver sfiorato più volte il pareggio, trova il meritato 1-1 proprio allo scadere del primo tempo. A firmarlo è il giovanissimo Brian Madjo, appena 17 anni: l’attaccante sfrutta la propria impressionante forza fisica e finalmente trova il varco giusto dopo diversi tentativi falliti.
La ripresa non tradisce le attese e regala un altro episodio destinato a far discutere. L’arbitro somalo Omar Artan, il fischietto "espulso" dai Mondiali, viene richiamato dal VAR dopo aver annullato per fuorigioco una rete di Doué. Il controllo delle immagini ribalta la decisione: la posizione del francese è regolare e il gol viene convalidato. È il 2-1 che rimette il PSG davanti.
L’Aston Villa non si arrende e si riversa in avanti alla ricerca del pareggio, ma nel finale i parigini resistono. Qualche errore di mira degli inglesi e alcune provvidenziali chiusure della retroguardia francese fanno il resto.
Finisce così 2-1. Il PSG riparte da dove aveva lasciato: con un trofeo in mano. Dopo la doppietta in Champions League, i parigini centrano anche il bis in Supercoppa europea e inaugurano la nuova stagione nel modo più convincente possibile.