Cerca e trova immobili
Segnalaci
PARIGI 2026

Noè Ponti vola in finale (con il miglior tempo)

Il nuotatore del Gambarogno stacca un ottimo 50"21 nella propria semifinale dei 100 metri delfino e manda un messaggio agli avversari.
Noè Ponti vola in finale (con il miglior tempo)
Imago
Stavolta gli occhialini sono rimasti al loro posto.
di Adriano De NeriGiornalista
Noè Ponti vola in finale (con il miglior tempo)
Il nuotatore del Gambarogno stacca un ottimo 50"21 nella propria semifinale dei 100 metri delfino e manda un messaggio agli avversari.
SPORT: Risultati e classifiche

PARIGI - Noè Ponti raddoppia. Dopo aver ottenuto il miglior crono nelle batterie di questa mattina, il fenomeno ticinese si è confermato anche nella semifinale dei 100 metri delfino, facendo segnare un ottimo 50"21. Una prestazione che conferma come si sia lasciato alle spalle la delusione per il deludente (e un po' sfortunato) ultimo posto nella finale dei 50 delfino di ieri.

«Domani dovrò rimanere calmo»
Dopo la gara, Ponti si è mostrato soddisfatto non solo della prestazione, ma anche mentalmente. Prima di scendere in acqua aveva annunciato di voler risparmiare un po' di energia. «Sicuramente non ne ho risparmiata molta. Ho nuotato accanto a Maxim e semplicemente non riuscivo a tirarmi indietro. Non volevo assolutamente perdere». Se Grousset alla fine abbia forse risparmiato un po' di energia per la finale, non lo sa. «Io ho semplicemente fatto la mia gara, mi sono sentito molto bene nei primi 50 metri e poi ho continuato a spingere al massimo».

Il nuotatore ticinese appare rilassato dopo la sua convincente prestazione. Anche a livello mentale sembra aver superato la delusione della finale dei 50 metri. «Mi sento sicuramente bene. Domani devo cercare di restare calmo, cosa che non sarà affatto facile, soprattutto pensando a ciò che è successo ieri».

PARIGI 2026
Riscatto immediato per Noè Ponti

Lo squalo del Gambarogno andrà quindi a caccia di una medaglia domani nei 100 delfino, disciplina nella quale ha finora conquistato il suo unico alloro continentale in vasca lunga, nel 2022 a Roma.

L'impresa, comunque, non sarà facile. A contendere gli onori al nostro Noè ci saranno infatti diversi atleti di spessore, tra cui i soliti Kristof Milak (50"50 in semifinale) e Maxime Grousset (50"78 in semifinale). Nella speranza che, questa volta, gli occhialini restino al loro posto...

Mityukov ai piedi del podio nei 200 dorso
Niente medaglia per Roman Mityukov nei 200 metri dorso agli Europei di Parigi. Il ginevrino ha chiuso la finale al quarto posto in 1’54"07, migliorando il proprio record personale senza però riuscire a salire sul podio. Ottavo l'altro svizzero in gara, Flavio Bucca, in 1’56"20.

Mityukov cercava il riscatto dopo il settimo posto nella finale dei Mondiali di Singapore 2025, competizione nella quale aveva però stabilito, in semifinale, il record svizzero della distanza in 1’54"83. Ieri, nelle semifinali parigine, il bronzo olimpico aveva nuotato in 1’54"85, ottenendo il quarto tempo e replicando il crono della finale olimpica del 2024.

Questa volta il ginevrino è riuscito ad abbassare ulteriormente il proprio limite, ma nemmeno il nuovo primato personale è bastato a conquistare un posto sul podio. Per Mityukov si tratta della quarta medaglia di legno agli Europei: a Roma 2022 era infatti rimasto ai piedi del podio nei 100 e nei 200 dorso, oltre che con la staffetta 4x200 stile libero.

Per la cronaca, la gara è andata al favorito ungherese Hubert Kos in 1’53"08. Il greco Apostolos Siskos (1’53"81) e l’italiano Thomas Ceccon (1’53"96) hanno completato il podio.

Swiss Aquatics / Patrick B. KrämerQuarta medaglia di legno a un europeo.

Cade un record del mondo
Intanto, in serata, poco prima che Noè scendesse in acqua, l'italiana Sara Curtis ha riscritto la storia del nuoto mondiale. Nella semifinale dei 50 metri dorso, la 19enne ha fermato il cronometro in 26"63, stabilendo il nuovo record mondiale. Curtis ha migliorato di 23 centesimi il precedente primato di 26.86, realizzato dall’australiana Kaylee McKeown il 20 ottobre 2023 alla Coppa del Mondo di Budapest.

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
delfinonoé pontinuotoparigi 2026semifinale
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
Leggeva un libro mentre guidava il treno: il licenziamento è confermato
LIVE
SVIZZERA
2 gior
20
72

Leggeva un libro mentre guidava il treno: il licenziamento è confermato

Guadagna 11’000 franchi al mese...ma alla fine gliene restano 375
LIVE
SVIZZERA
2 gior
195

Guadagna 11’000 franchi al mese...ma alla fine gliene restano 375

Esce di strada e l’auto finisce nel lago affondando
LIVE
GAMBAROGNO
1 gior
22
57

Esce di strada e l’auto finisce nel lago affondando

Famiglia torna dalle vacanze e scopre di non avere più una casa
LIVE
VAUD
3 gior
25
108

Famiglia torna dalle vacanze e scopre di non avere più una casa

Mezzi nudi per strada
LIVE
CANTONE
1 gior
123
189

Mezzi nudi per strada

I cinesi si prendono la "nostra" Mammut: «Siamo Davide contro diversi Golia»
LIVE
ARGOVIA
3 gior
26
135

I cinesi si prendono la "nostra" Mammut: «Siamo Davide contro diversi Golia»

Il Ticino aprirà le dighe verso l'Italia: attesi 10 cm in meno nel Ceresio
LIVE
CANTONE
1 gior
103
319

Il Ticino aprirà le dighe verso l'Italia: attesi 10 cm in meno nel Ceresio

Nino è stato ritrovato
LIVE
CANTONE
2 gior
89
501

Nino è stato ritrovato

Caduto in montagna, il 75enne è spirato in ospedale
LIVE
ACQUAROSSA
13 ore

Caduto in montagna, il 75enne è spirato in ospedale

Queste due donne non hanno più una vita
LIVE
LUGANO
17 ore
128

Queste due donne non hanno più una vita

Morta a Lugano Silvia Monti
LIVE
LUGANO
10 ore

Morta a Lugano Silvia Monti

Auto finisce sul tetto sulla strada cantonale
LIVE
SANT'ANTONINO
6 ore
25
49

Auto finisce sul tetto sulla strada cantonale

Hai un tesoro di cellulari nel cassetto?
LIVE
SVIZZERA
1 gior
6
12

Hai un tesoro di cellulari nel cassetto?

Cade sull'alpe di Robiei, la sua vita è in pericolo
LIVE
VALLEMAGGIA
13 ore
2

Cade sull'alpe di Robiei, la sua vita è in pericolo

La canicola rimette la quarta
LIVE
CANTONE
2 gior

La canicola rimette la quarta

On crolla in borsa... e Federer non è più miliardario
LIVE
SVIZZERA
15 ore
18
91

On crolla in borsa... e Federer non è più miliardario

Cade dalla parete rocciosa mentre cercava funghi: la sua vita è in pericolo
LIVE
ACQUAROSSA
2 gior
5

Cade dalla parete rocciosa mentre cercava funghi: la sua vita è in pericolo

Murati vivi in casa, senza cibo né acqua: la polizia soccorre due bimbi di 8 e 11 anni
LIVE
ZURIGO
2 gior
17
116

Murati vivi in casa, senza cibo né acqua: la polizia soccorre due bimbi di 8 e 11 anni

Due morti dopo lo schianto frontale
LIVE
GRIGIONI
2 gior

Due morti dopo lo schianto frontale

Sconta 15 anni in Svizzera per l'omicidio della moglie: torna libero e massacra la madre
LIVE
SVIZZERA / TURCHIA
1 gior

Sconta 15 anni in Svizzera per l'omicidio della moglie: torna libero e massacra la madre

Una spiegazione che non convince chi è rimasto bloccato per ore
LIVE
MEZZOVICO-VIRA
2 gior
81
131

Una spiegazione che non convince chi è rimasto bloccato per ore

«Ci siamo sentiti abbandonati»: ora parla la polizia
LIVE
MEZZOVICO-VIRA
3 gior

«Ci siamo sentiti abbandonati»: ora parla la polizia

«Non voglio che mi filmino il sedere»
LIVE
ATLETICA
2 gior
60
157

«Non voglio che mi filmino il sedere»

Canicola fino a domenica. Poi arrivano i temporali
LIVE
CANTONE
12 ore
8
49

Canicola fino a domenica. Poi arrivano i temporali

Fumo a bordo, volo Swiss costretto a fare dietrofront nel bel mezzo dell'Atlantico
LIVE
SVIZZERA
2 gior
7
26

Fumo a bordo, volo Swiss costretto a fare dietrofront nel bel mezzo dell'Atlantico

Incendio in Valle Verzasca, in fumo quasi tre ettari di bosco
LIVE
LAVERTEZZO
2 gior
3
43

Incendio in Valle Verzasca, in fumo quasi tre ettari di bosco

«Non avevano acqua, solo una confezione di pane da toast»
LIVE
ZURIGO
1 gior
9
44

«Non avevano acqua, solo una confezione di pane da toast»

«Credo che Elvis Presley sia mio padre»: quattro anni alla ricerca della verità
LIVE
SVIZZERA
6 ore
12
53

«Credo che Elvis Presley sia mio padre»: quattro anni alla ricerca della verità

Zanotti, tutto tace
LIVE
FCL
1 gior
16
22

Zanotti, tutto tace

«Troviamoci per ricordare Guccini», e nel parco arriva una piccola folla
LIVE
MENDRISIO
2 gior
2
48

«Troviamoci per ricordare Guccini», e nel parco arriva una piccola folla

L'apicoltrice ticinese... allergica alle api
LIVE
BELLINZONA
2 gior
3

L'apicoltrice ticinese... allergica alle api

Tropicali notti ticinesi, a Locarno va il record svizzero
LIVE
CANTONE
1 gior
11
29

Tropicali notti ticinesi, a Locarno va il record svizzero

Dagli appuntamenti su Tinder alla stanza devastata dopo l’incontro con due "accompagnatrici"
LIVE
SVIZZERA
1 gior
9
56

Dagli appuntamenti su Tinder alla stanza devastata dopo l’incontro con due "accompagnatrici"

Tutti con il naso all'insù
LIVE
CANTONE/SVIZZERA
4 ore
12
23

Tutti con il naso all'insù

È stato Caos a far ritrovare Nino (anzi Ninu)
LIVE
CANTONE
11 ore
26
133

È stato Caos a far ritrovare Nino (anzi Ninu)

«Innaffiano i campi da calcio tutti i giorni!»: è davvero uno spreco?
LIVE
MENDRISIO
1 gior
20
125

«Innaffiano i campi da calcio tutti i giorni!»: è davvero uno spreco?

Leventina ostaggio del traffico: «A cosa serve la CUPRA se le auto invadono la cantonale?»
LIVE
CANTONE
1 gior
64
71

Leventina ostaggio del traffico: «A cosa serve la CUPRA se le auto invadono la cantonale?»

Tutte le parole che non hai mai detto
LIVE
LUGANO
17 ore
2

Tutte le parole che non hai mai detto

Chiodi sparsi sulla strada e ciclisti con le gomme forate
LIVE
BREGGIA
1 gior
29
105

Chiodi sparsi sulla strada e ciclisti con le gomme forate

Con il Reno a secco, le cose per la Svizzera rischiano davvero di farsi più care
LIVE
SVIZZERA
2 gior
12
37

Con il Reno a secco, le cose per la Svizzera rischiano davvero di farsi più care

Ecco quanti cittadini UE si sono trasferiti nel tuo comune
LIVE
SVIZZERA
2 gior
4
47

Ecco quanti cittadini UE si sono trasferiti nel tuo comune

Entra nel lago per nuotare, viene ritrovato mentre galleggia privo di vita
LIVE
BERNA
3 gior

Entra nel lago per nuotare, viene ritrovato mentre galleggia privo di vita

Tredicesima AVS ai frontalieri: come funziona da dicembre
LIVE
VALUTE E FRONTIERE
1 gior

Tredicesima AVS ai frontalieri: come funziona da dicembre

Non solo vittorie... Ecco come Lara ha rivoluzionato lo sci svizzero
LIVE
SCI ALPINO
1 gior
5
27

Non solo vittorie... Ecco come Lara ha rivoluzionato lo sci svizzero

Perde il controllo dello scooter: grave un 52enne
LIVE
ARBEDO-CASTIONE
1 gior

Perde il controllo dello scooter: grave un 52enne

Il guardrail salva i ladri dell'auto
LIVE
GRIGIONI
2 gior
10
31

Il guardrail salva i ladri dell'auto

Il suo yacht non soccorre un'imbarcazione alla deriva: bufera su Mark Zuckerberg
LIVE
STATI UNITI
3 gior
6

Il suo yacht non soccorre un'imbarcazione alla deriva: bufera su Mark Zuckerberg

Dal Ticino all'Odissea: «Il segreto? Saper far tesoro dei “no”»
LIVE
CANTONE
2 gior
3
25

Dal Ticino all'Odissea: «Il segreto? Saper far tesoro dei “no”»

Finale con delusione per Noè Ponti
LIVE
PARIGI 2026
1 gior
15
65

Finale con delusione per Noè Ponti

L’Hotel De La Paix ha un nuovo proprietario
LIVE
LUGANO
3 gior
1

L’Hotel De La Paix ha un nuovo proprietario

ULTIME NOTIZIE SPORT
Sempre loro: il PSG vince anche la Supercoppa
LIVE
SUPERCOPPA UEFA
43 min

Sempre loro: il PSG vince anche la Supercoppa

Ullrich senza filtri: «Il doping? Ai miei tempi era la norma in tutti gli sport»
LIVE
CICLISMO
1 ora
1

Ullrich senza filtri: «Il doping? Ai miei tempi era la norma in tutti gli sport»

Svizzera, ecco il primo oro
LIVE
BIRMINGHAM 2026
1 ora

Svizzera, ecco il primo oro

Nel profondo Nord per prendersi i Playoff
LIVE
CONFERENCE LEAGUE
2 ore
1
5

Nel profondo Nord per prendersi i Playoff

«Perché non hai potuto resistere ancora un po'?»
LIVE
CALCIO
7 ore
9
14

«Perché non hai potuto resistere ancora un po'?»

Mujinga Kambundji e altre tre svizzere in semifinale sui 200 metri
LIVE
BIRMINGHAM 2026
7 ore
4

Mujinga Kambundji e altre tre svizzere in semifinale sui 200 metri

«La notte non è stata facile», Ponti deluso
LIVE
PARIGI 2026
9 ore
1
15

«La notte non è stata facile», Ponti deluso

Campioni e campionesse abbracciano il Ticino
LIVE
ATLETICA
12 ore
2
7

Campioni e campionesse abbracciano il Ticino

Thun, scommessa da 1.2 milioni (e in Italia sperano di perderla)
LIVE
SENZA TRUCCO SENZA ING...ARNO
17 ore
5

Thun, scommessa da 1.2 milioni (e in Italia sperano di perderla)

Ehammer, splendido argento
LIVE
ATLETICA
1 gior
2
18

Ehammer, splendido argento