Noè Ponti vola in finale (con il miglior tempo)

«Domani dovrò rimanere calmo»

Dopo la gara, Ponti si è mostrato soddisfatto non solo della prestazione, ma anche mentalmente. Prima di scendere in acqua aveva annunciato di voler risparmiare un po' di energia. «Sicuramente non ne ho risparmiata molta. Ho nuotato accanto a Maxim e semplicemente non riuscivo a tirarmi indietro. Non volevo assolutamente perdere». Se Grousset alla fine abbia forse risparmiato un po' di energia per la finale, non lo sa. «Io ho semplicemente fatto la mia gara, mi sono sentito molto bene nei primi 50 metri e poi ho continuato a spingere al massimo».