Nel profondo Nord per prendersi i Playoff
Forti del 2-0 dell’andata, i bianconeri sfidano il Runavík alle Isole Faroe. Croci-Torti avverte: «Dobbiamo chiudere il discorso partendo subito fortissimo»
KLAKSVIK - Nel mirino, il doppio confronto di Playoff: è con questo obiettivo che il Lugano disputa domani a Klaksvik, nelle Isole Faroe, l’incontro di ritorno del terzo turno eliminatorio di Conference League, alle ore 16.30 locali (le 19.30 in Svizzera).
I bianconeri, forti del 2-0 maturato all’andata alla AIL Arena, fanno visita al NSÍ Runavík. Reduce dalla squillante vittoria di domenica ai danni dello Zurigo, sesto successo filato in un avvio di stagione brillante, la squadra di Croci-Torti chiede quindi strada in Europa, nel profondo Nord, dove gran caldo e siccità hanno lasciato spazio a pioggia, nebbia e temperature decisamente più rigide.
Il clima, estremamente diverso da quello che abbiamo lasciato al sud delle Alpi, non sembra essere un problema. «Non è poi così freddo - puntualizza Mattia Croci-Torti - si sta piuttosto bene, abbiamo lasciato la calura del nostro Ticino per venire qui a prendere un po’ di fresco. Quello che colpisce di questo posto è il paesaggio. Stamattina abbiamo potuto vivere un’esperienza di vita decisamente speciale, visitando i dintorni del nostro albergo, ma ora pensiamo solo alla partita. Ci concentriamo al meglio per raggiungere questo obiettivo per noi molto importante, i Play-off di Conference League».
Si parte dal 2-0 dell’andata, un risultato confortante da un lato, ma con un “ma”. C’è infatti ancora una partita da giocare. «C’è una partita da giocare, c’è una squadra che ha vinto in rimonta contro il Koper nello scorso turno. C’è una squadra che sul sintetico ci gioca tutti i giorni, che sfruttando le dimensioni contenute del campo, piuttosto corto, ci può mettere ancor di più in difficoltà sulle palle inattive. Bisognerà fare grande attenzione, la partita d’ andata l’abbiamo controllata, anche se avremmo potuto fare qualcosa in più. Queste sono partite che durano 180 minuti, dobbiamo chiudere il discorso partendo subito fortissimo».
Il 5-0 allo Zurigo di domenica ha generato un po’ di sana e legittima euforia in seno al gruppo, ma la concentrazione è doverosamente sulla prossima partita. «L’ho detto anche ai ragazzi già lunedì, alla ripresa dopo la vittoria di domenica: ci aspettano due turni a eliminazione diretta da prendere con le pinze. Sono match da dentro o fuori, che sono da prendere con un alto tasso di concentrazione, anche se siamo i chiari favoriti. Non facciamo scherzi, cerchiamo di confermare l’attuale trend di squadra concentrata e ben focalizzato su quello che deve fare. È il momento di chiudere questi due discorsi aperti, cercheremo di farlo al meglio».
𝗣𝗿𝗼𝗻𝘁𝗶 𝗲 𝗰𝗮𝗿𝗶𝗰𝗵𝗶 𝗽𝗲𝗿 𝗱𝗼𝗺𝗮𝗻𝗶! 🔥🤍🖤— FC Lugano (@FCLugano1908) August 12, 2026
Un Lugano concentrato, determinato e pronto alla sfida. La voglia di scendere in campo è tanta: ci vediamo domani! 👇️
🏆 Q3 UECL
🆚 NSÍ Runavík
📅 Giovedì 13 agosto
⏰ 19:30 CEST (18:30 Local)
🏟️ við Djúpumýrar…
|PL
|Punti
|W
|D
|L
|GF
|GA
|GD
|FORM
|1
|Strasbourg Alsace
|6
|16
|5
|1
|0
|11
|5
|6
|2
|Rakow Czestochowa
|6
|14
|4
|2
|0
|9
|2
|7
|3
|Aek Athens
|6
|13
|4
|1
|1
|14
|7
|7
|4
|Sparta Prague
|6
|13
|4
|1
|1
|10
|3
|7
|5
|Rayo Vallecano
|6
|13
|4
|1
|1
|13
|7
|6
|6
|Shakhtar Donetsk
|6
|13
|4
|1
|1
|10
|5
|5
|7
|Fsv Mainz 05
|6
|13
|4
|1
|1
|7
|3
|4
|8
|AEK Larnaca
|6
|12
|3
|3
|0
|7
|1
|6
|9
|FC Lausanne-Sport
|6
|11
|3
|2
|1
|6
|3
|3
|10
|Crystal Palace
|6
|10
|3
|1
|2
|11
|6
|5
|11
|Lech Poznan
|6
|10
|3
|1
|2
|12
|8
|4
|12
|Samsunspor
|6
|10
|3
|1
|2
|10
|6
|4
|13
|Nk Cm Celje
|6
|10
|3
|1
|2
|8
|7
|1
|14
|Az Alkmaar
|6
|10
|3
|1
|2
|7
|7
|0
|15
|Fiorentina
|6
|9
|3
|0
|3
|8
|5
|3
|16
|Hnk Rijeka
|6
|9
|2
|3
|1
|5
|2
|3
|17
|Jagiellonia Bialystok-cercle Brugge
|6
|9
|2
|3
|1
|5
|4
|1
|18
|AC Omonia Nicosia
|6
|8
|2
|2
|2
|5
|4
|1
|19
|FC Noah
|6
|8
|2
|2
|2
|6
|7
|-1
|20
|Drita
|6
|8
|2
|2
|2
|4
|8
|-4
|21
|KuPS
|6
|7
|1
|4
|1
|6
|5
|1
|22
|KF Shkendija
|6
|7
|2
|1
|3
|4
|5
|-1
|23
|Zrinjski Mostar
|6
|7
|2
|1
|3
|8
|10
|-2
|24
|Sigma Olomouc
|6
|7
|2
|1
|3
|7
|9
|-2
|25
|Cs Universitatea Craiova
|6
|7
|2
|1
|3
|6
|8
|-2
|26
|Lincoln Red Imps
|6
|7
|2
|1
|3
|7
|15
|-8
|27
|Dynamo Kiev
|6
|6
|2
|0
|4
|9
|9
|0
|28
|Legia Warszawa
|6
|6
|2
|0
|4
|8
|8
|0
|29
|Slovan Bratislava
|6
|6
|2
|0
|4
|5
|9
|-4
|30
|Breidablik Kopavogur
|6
|5
|1
|2
|3
|6
|11
|-5
|31
|Shamrock Rovers
|6
|4
|1
|1
|4
|7
|13
|-6
|32
|BK Hacken
|6
|3
|0
|3
|3
|5
|8
|-3
|33
|Hamrun Spartans
|6
|3
|1
|0
|5
|4
|11
|-7
|34
|Shelbourne FC
|6
|2
|0
|2
|4
|0
|7
|-7
|35
|Aberdeen
|6
|2
|0
|2
|4
|3
|14
|-11
|36
|Rapid Wien
|6
|1
|0
|1
|5
|3
|14
|-11