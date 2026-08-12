Nel profondo Nord per prendersi i Playoff

Il clima, estremamente diverso da quello che abbiamo lasciato al sud delle Alpi, non sembra essere un problema. «Non è poi così freddo - puntualizza Mattia Croci-Torti - si sta piuttosto bene, abbiamo lasciato la calura del nostro Ticino per venire qui a prendere un po’ di fresco. Quello che colpisce di questo posto è il paesaggio. Stamattina abbiamo potuto vivere un’esperienza di vita decisamente speciale, visitando i dintorni del nostro albergo, ma ora pensiamo solo alla partita. Ci concentriamo al meglio per raggiungere questo obiettivo per noi molto importante, i Play-off di Conference League».

Si parte dal 2-0 dell’andata, un risultato confortante da un lato, ma con un “ma”. C’è infatti ancora una partita da giocare. «C’è una partita da giocare, c’è una squadra che ha vinto in rimonta contro il Koper nello scorso turno. C’è una squadra che sul sintetico ci gioca tutti i giorni, che sfruttando le dimensioni contenute del campo, piuttosto corto, ci può mettere ancor di più in difficoltà sulle palle inattive. Bisognerà fare grande attenzione, la partita d’ andata l’abbiamo controllata, anche se avremmo potuto fare qualcosa in più. Queste sono partite che durano 180 minuti, dobbiamo chiudere il discorso partendo subito fortissimo».