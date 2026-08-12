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Nel profondo Nord per prendersi i Playoff

Forti del 2-0 dell’andata, i bianconeri sfidano il Runavík alle Isole Faroe. Croci-Torti avverte: «Dobbiamo chiudere il discorso partendo subito fortissimo»
Nel profondo Nord per prendersi i Playoff
Nel profondo Nord per prendersi i Playoff
Screebhot Video
Fonte FCL
elaborata da Redazione
Nel profondo Nord per prendersi i Playoff
Forti del 2-0 dell’andata, i bianconeri sfidano il Runavík alle Isole Faroe. Croci-Torti avverte: «Dobbiamo chiudere il discorso partendo subito fortissimo»
Conference League13.08.2026
Nsi Runavik
19:30
Lugano
CALCIO: Risultati e classifiche

KLAKSVIK - Nel mirino, il doppio confronto di Playoff: è con questo obiettivo che il Lugano disputa domani a Klaksvik, nelle Isole Faroe, l’incontro di ritorno del terzo turno eliminatorio di Conference League, alle ore 16.30 locali (le 19.30 in Svizzera).

I bianconeri, forti del 2-0 maturato all’andata alla AIL Arena, fanno visita al NSÍ Runavík. Reduce dalla squillante vittoria di domenica ai danni dello Zurigo, sesto successo filato in un avvio di stagione brillante, la squadra di Croci-Torti chiede quindi strada in Europa, nel profondo Nord, dove gran caldo e siccità hanno lasciato spazio a pioggia, nebbia e temperature decisamente più rigide.

CONFERENCE LEAGUE
Runavik battuto all'AIL Arena

Il clima, estremamente diverso da quello che abbiamo lasciato al sud delle Alpi, non sembra essere un problema. «Non è poi così freddo - puntualizza Mattia Croci-Torti - si sta piuttosto bene, abbiamo lasciato la calura del nostro Ticino per venire qui a prendere un po’ di fresco. Quello che colpisce di questo posto è il paesaggio. Stamattina abbiamo potuto vivere un’esperienza di vita decisamente speciale, visitando i dintorni del nostro albergo, ma ora pensiamo solo alla partita. Ci concentriamo al meglio per raggiungere questo obiettivo per noi molto importante, i Play-off di Conference League».

Si parte dal 2-0 dell’andata, un risultato confortante da un lato, ma con un “ma”. C’è infatti ancora una partita da giocare. «C’è una partita da giocare, c’è una squadra che ha vinto in rimonta contro il Koper nello scorso turno. C’è una squadra che sul sintetico ci gioca tutti i giorni, che sfruttando le dimensioni contenute del campo, piuttosto corto, ci può mettere ancor di più in difficoltà sulle palle inattive. Bisognerà fare grande attenzione, la partita d’ andata l’abbiamo controllata, anche se avremmo potuto fare qualcosa in più. Queste sono partite che durano 180 minuti, dobbiamo chiudere il discorso partendo subito fortissimo».

Il 5-0 allo Zurigo di domenica ha generato un po’ di sana e legittima euforia in seno al gruppo, ma la concentrazione è doverosamente sulla prossima partita. «L’ho detto anche ai ragazzi già lunedì, alla ripresa dopo la vittoria di domenica: ci aspettano due turni a eliminazione diretta da prendere con le pinze. Sono match da dentro o fuori, che sono da prendere con un alto tasso di concentrazione, anche se siamo i chiari favoriti. Non facciamo scherzi, cerchiamo di confermare l’attuale trend di squadra concentrata e ben focalizzato su quello che deve fare. È il momento di chiudere questi due discorsi aperti, cercheremo di farlo al meglio».

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CLASSIFICA
Conference League
PLPuntiWDLGFGAGDFORM
1Strasbourg Alsace6165101156
2Rakow Czestochowa614420927
3Aek Athens6134111477
4Sparta Prague6134111037
5Rayo Vallecano6134111376
6Shakhtar Donetsk6134111055
7Fsv Mainz 05613411734
8AEK Larnaca612330716
9FC Lausanne-Sport611321633
10Crystal Palace6103121165
11Lech Poznan6103121284
12Samsunspor6103121064
13Nk Cm Celje610312871
14Az Alkmaar610312770
15Fiorentina69303853
16Hnk Rijeka69231523
17Jagiellonia Bialystok-cercle Brugge69231541
18AC Omonia Nicosia68222541
19FC Noah6822267-1
20Drita6822248-4
21KuPS67141651
22KF Shkendija6721345-1
23Zrinjski Mostar67213810-2
24Sigma Olomouc6721379-2
25Cs Universitatea Craiova6721368-2
26Lincoln Red Imps67213715-8
27Dynamo Kiev66204990
28Legia Warszawa66204880
29Slovan Bratislava6620459-4
30Breidablik Kopavogur65123611-5
31Shamrock Rovers64114713-6
32BK Hacken6303358-3
33Hamrun Spartans63105411-7
34Shelbourne FC6202407-7
35Aberdeen62024314-11
36Rapid Wien61015314-11
Classifica completa
Ultimo aggiornamento: 17.06.2026 15:10
calcioconference leagueisole faroeluganonsí runavíkplayoff
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