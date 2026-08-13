La nuova vita di Simone Rapp

Com'è stato l'impatto?

«Ho trovato una squadra e una società motivate. C’è tanta energia in tutte le componenti, d'altronde il club è reduce da due anni fantastici… La volontà è quella di dimostrare a tutta la Svizzera che questo Thun può ripetersi e fare ancora di più. Siamo in campagna europea e vogliamo entrare in una competizione. I ragazzi non si sono adagiati dopo il titolo, anzi…».

Sarà però difficile ripetersi...

«Siamo coscienti che l'obiettivo del Thun non è quello di vincere ogni anno il campionato o di qualificarsi tutti gli anni per l’Europa. Non vogliamo paragonarci al Basilea o allo Young Boys dei tempi d’oro, ma nel frattempo abbiamo già dimostrato cosa si possa fare con meno mezzi finanziari, ma con le idee. L’Europa, in caso di qualificazione, ci aiuterà a crescere ulteriormente».