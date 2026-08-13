Un soffio e la qualificazione è svanita
Mauri manca l'accesso alle semifinali
Mauri manca l'accesso alle semifinali
PARIGI - Niente da fare per Mattia Mauri che, impegnato nelle batterie dei 200m sl agli Europei di nuoto di Parigi, ha mancato l’accesso alla semifinale per un pugno di centesimi. Il ticinese dell'A-Club Swimming Team Savosa Capriasca ha chiuso la sua batteria al secondo posto, dietro il britannico Dean, in 1’47”35.
Buon tempo, lontano “solamente” 0”13 dall’ultimo utile per il passaggio del turno. Passaggio del turno che ha invece centrato Antonio Djakovic (1’47”07). Eliminato pure Balint Ashton. Batterie fatali, nei 100m delfino, pure per Gaia Rasmussen e Julia Ulmann.
La mattinata europea non ha regalato sorrisi neanche a Flavio Bucca, Roman Mityukov e Thierry Bollin, tutti fuori nelle batterie dei 50m dorso e alla staffetta 4x100m sl, squalificata.