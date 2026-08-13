Un soffio e la qualificazione è svanita

Buon tempo, lontano “solamente” 0”13 dall’ultimo utile per il passaggio del turno. Passaggio del turno che ha invece centrato Antonio Djakovic (1’47”07). Eliminato pure Balint Ashton. Batterie fatali, nei 100m delfino, pure per Gaia Rasmussen e Julia Ulmann.

La mattinata europea non ha regalato sorrisi neanche a Flavio Bucca, Roman Mityukov e Thierry Bollin, tutti fuori nelle batterie dei 50m dorso e alla staffetta 4x100m sl, squalificata.