BIRMINGHAM 2026
Audrey Werro in finale... nonostante tutto
Una disavventura non ha fermato la scalata della rossocrociata
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Audrey Werro in finale... nonostante tutto
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Audrey Werro in finale... nonostante tutto
Una disavventura non ha fermato la scalata della rossocrociata
Audrey Werro in finale... nonostante tutto
Una disavventura non ha fermato la scalata della rossocrociata
BIRMINGHAM - Audrey Werro può continuare a sognare il titolo europeo. Nonostante una disastrosa semifinale, conclusa a terra dopo un contatto con la francese Anaïs Bourgoin, la 22enne rossocrociata ha infatti ottenuto un posto nella finale degli 800m della rassegna di Birmingham.
Come è possibile? Al termine della gara l’elvetica ha inoltrato un ricorso che i giudici del CIO hanno ritenuto valido. Così domani, venerdì (ore 21.46), potrà andare all’assalto dell’oro. In pista accanto a lei ci saranno anche Valentina Rosamilia e Veronica Vancardo.
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