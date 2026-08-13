Asta (ancora) d'oro per Angelica Moser

L’elvetica ha dominato la finale, confermandosi regina continentale due anni dopo il successo ottenuto a Roma con un balzo di 4,78 metri. Moser è rimasta impeccabile fino a quota 4,80 metri, superando ogni misura al primo tentativo e mettendo una seria ipoteca sull’oro. La 28enne ha poi sfiorato per due volte anche i 4,85 metri, misura che avrebbe rappresentato il nuovo record dei campionati.

Alle sue spalle si sono piazzate la finlandese Wilma Heltelä, argento con 4,75 metri e la francese Marie-Julie Bonnin, bronzo con 4,70 metri.