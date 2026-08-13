In fiamme i boschi sopra Como: due palazzine evacuate

I militi sono entrati in azione verso le 15.10. Si tratta di un incendio di vegetazione, le cause delle fiamme non sono al momento note. Gli elicotteri stanno effettuando dei lanci d'acqua mirati sulle fiamme.

Le immagini del rogo stanno circolando sui social. La Protezione Civile, presente sul posto con i propri uomini, raccomanda alla popolazione di non avvicinarsi alla zona interessata, in particolare lungo i sentieri di accesso e la viabilità limitrofa, per non intralciare le manovre dei mezzi di soccorso e per la propria sicurezza.