In fiamme i boschi sopra Como: due palazzine evacuate
Pompieri in azione per un incendio divampato nel pomeriggio sul Monte Goj e che va peggiorando.
Pompieri in azione per un incendio divampato nel pomeriggio sul Monte Goj e che va peggiorando.
COMO - Pompieri del comando di Como e del distaccamento di Cantù in azione per un incendio divampato nel pomeriggio sul Monte Goj, collina alla periferia sud del capoluogo e che non accenna a diminuire, restituendo uno spettacolo che, al calare del sole, lascia senza parole.
L’aria, con il passare delle ore, si è fatta irrespirabile per gli abitanti della zona. Due palazzine sono già state evacuate e i pompieri sono al lavoro per proteggere le abitazioni sottostanti. A una manciata di giorni dal rogo che ha devastato i boschi della montagna lecchese, il fuoco torna a fare paura.
I militi sono entrati in azione verso le 15.10. Si tratta di un incendio di vegetazione, le cause delle fiamme non sono al momento note. Gli elicotteri stanno effettuando dei lanci d'acqua mirati sulle fiamme.
Le immagini del rogo stanno circolando sui social. La Protezione Civile, presente sul posto con i propri uomini, raccomanda alla popolazione di non avvicinarsi alla zona interessata, in particolare lungo i sentieri di accesso e la viabilità limitrofa, per non intralciare le manovre dei mezzi di soccorso e per la propria sicurezza.
La colonna di fumo che si alza dalla zona dell'incendio è visibile da grande distanza, come segnalano parecchi utenti dei social.
Le operazioni di spegnimento interessano una zona impervia della collina, ha spiegato l'amministrazione provinciale comasca. Una base di primo intervento è stata allestita nella ex Piazza d'Armi nella frazione di Muggiò.