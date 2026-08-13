"Motori benefici": il fascino delle auto storiche al servizio della solidarietà
Dopo il successo dello scorso anno in terra bleniese, domenica 6 settembre torna l'iniziativa promossa da Elio Moro: «Ancora qualche posto libero».
SANT'ANTONINO - Avere uno o più veicoli immatricolati non oltre il 1996. È la condizione per partecipare al secondo raduno delle auto d'epoca targato Girasole Benefico. Dopo il successo dello scorso anno a Olivone, stavolta si cambia location. L'appuntamento è per domenica 6 settembre a Sant'Antonino sugli spazi nei pressi del Ristorante Capriolo.
"Motori benefici" si ripresenta al pubblico forte di una prima edizione coi fiocchi, a cui hanno partecipato decine di appassionati. «C'è ancora spazio per alcuni interessati – sostiene l'organizzatore Elio Moro –. La quota di iscrizione è di 50 franchi. E il pranzo è a carico dei partecipanti. Nella tassa è compreso un omaggio».
Il ritrovo è previsto per le ore 9. Ci si dirigerà in seguito verso la pensione Froda a Gerra Verzasca, dove si potrà gustare un aperitivo offerto. Il rientro è previsto per mezzogiorno. Dopo il pranzo in allegria seguirà un pomeriggio denso di attività ricreative. Alle ore 16 estrazione della lotteria con ricchi premi.
Il ricavato sarà devoluto all'associazione Girasole Benefico che durante l'arco dell'anno sostiene attività solidali di ogni genere.
Gli interessati possono annunciarsi all'indirizzo mail raduno.girasolebenefico@gmail.com oppure chiamando lo 079 707 95 71.