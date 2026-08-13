"Motori benefici": il fascino delle auto storiche al servizio della solidarietà

"Motori benefici" si ripresenta al pubblico forte di una prima edizione coi fiocchi, a cui hanno partecipato decine di appassionati. «C'è ancora spazio per alcuni interessati – sostiene l'organizzatore Elio Moro –. La quota di iscrizione è di 50 franchi. E il pranzo è a carico dei partecipanti. Nella tassa è compreso un omaggio».