In fiamme i boschi sopra Como
Pompieri in azione per un incendio di vegetazione divampato nel pomeriggio sul Monte Goj
COMO - Pompieri del comando di Como e del distaccamento di Cantù in azione per un incendio divampato nel pomeriggio sul Monte Goj, collina alla periferia sud del capoluogo.
I militi sono in azione da circa le 15.10. Si tratta di un incendio di vegetazione, le cause delle fiamme non sono al momento note. È in azione anche un elicottero, che sta effettuando dei lanci d'acqua mirati sulle fiamme.
Le immagini del rogo stanno circolando sui social. I residenti lamentano un forte odore di fumo nella zona interessata dall'incendio. La Protezione Civile, presente sul posto con i propri uomini, raccomanda alla popolazione di non avvicinarsi alla zona interessata, in particolare lungo i sentieri di accesso e la viabilità limitrofa, per non intralciare le manovre dei mezzi di soccorso e per la propria sicurezza.
La colonna di fumo che si alza dalla zona dell'incendio è visibile da grande distanza, come segnalano parecchi utenti dei social.