Rapina al distributore di Novazzano: un anno di prigione per il 48enne
Cinque anni di espulsione per l'uomo con procedenti per spaccio e consumo di droga.
NOVAZZANO - Un 48enne tunisino, residente in Italia, è stato condannato a dodici mesi di prigione ed espulso dalla Svizzera per la durata di cinque anni, a seguito di una rapina alla stazione di servizio di Novazzano nel luglio di due anni fa.
La notizia è riportata da La Regione. L’uomo è stato processato con la formula del rito abbreviato. La presidente della Corte delle Assise correzionali ha accolto la proposta di pena scaturita dall’accordo tra la procuratrice pubblica Veronica Lipari e l’avvocata Elena Aggio.
L’uomo è stato condannato per rapina “semplice”, senza l’aggravante della banda, grazie alla collaborazione fornita alla giustizia. Il 48enne, insieme ad altri correi, aveva preso parte alla rapina durante la quale furono sottratti poco più di 6mila franchi e oltre 13mila euro.
La commessa aveva consegnato dopo essere stata minacciata con una pistola giocattolo. A suo carico figurano inoltre alcuni precedenti penali per spaccio e consumo di droga in Italia.