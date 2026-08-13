Tende, amache e musica fino alle quattro del mattino

Il Municipio non era stato informato

La questione centrale riguarda proprio l'autorizzazione. «Il Municipio non era stato preventivamente informato dell’iniziativa e non aveva ricevuto alcuna richiesta formale», ci ha spiegato la capodicastero Sicurezza Elena Zaccheo. «Nei giorni precedenti erano circolate soltanto indicazioni generiche circa una possibile attività autogestita. La presenza delle tende e delle altre installazioni è stata accertata dalla Polizia sabato mattina, a seguito di una segnalazione».

Ergo: né l’evento né l’uso del suolo pubblico erano stati autorizzati. «Anche il campeggio al di fuori delle aree appositamente destinate non era consentito. Questo è stato comunicato immediatamente ai presenti».