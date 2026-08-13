Como, il fuoco è arrivato alle case

È attualmente in corso una valutazione, insieme al sindaco di Como e ai funzionari dei Vigili del Fuoco, sulla possibile evacuazione di un caseggiato. Due palazzine sono già state evacuate. Le squadre dei Vigili del Fuoco sono impegnate nella difesa di una casa di cura per persone con disabilità, di numerose abitazioni private e della Baita Monte Goi. Particolare attenzione è rivolta anche alla protezione dei ripetitori utilizzati per le trasmissioni di informazione.



Il forte vento sta trasportando l'odore di fumo in diverse aree della provincia. Nella zona di Rovenna e Cernobbio stanno arrivando foglie e materiale combusto sospinti dalle raffiche. Numerose telefonate stanno giungendo al 112 e vengono gestite dai Vigili del Fuoco.



Sono attualmente impegnati circa 80 vigili del fuoco, provenienti da Como e provincia e da altre zone della Lombardia. Per la giornata di domani è previsto l'arrivo di due Canadair della flotta aerea dello Stato dei Vigili del Fuoco e di due elicotteri regionali.



Sul posto sono presenti anche diverse squadre di volontari AIB della provincia di Como, con un DOS (Direttore delle Operazioni di Spegnimento). La Polizia Locale è impegnata nelle attività di gestione della viabilità e di supporto all'ordine pubblico.



