Noè accarezza l’oro: Ponti è di bronzo nei 100 metri delfino
Il ticinese lotta fino all’ultima bracciata nella sua gara regina in vasca lunga e conquista una splendida medaglia europea: davanti a lui Milak e Grousset.
Il ticinese lotta fino all’ultima bracciata nella sua gara regina in vasca lunga e conquista una splendida medaglia europea: davanti a lui Milak e Grousset.
PARIGI - Noè Ponti è entrato ancora una volta nella storia del nuoto continentale. Dopo la clamorosa disavventura nei 50 metri chiusi all’ultimo posto dopo aver perso gli occhialini - il 25enne del Gambarogno si è preso una (parziale rivincita) nella sua gara regina in vasca lunga: i 100 metri delfino.
Il ticinese ha conquistato la medaglia di bronzo al termine di una finale velocissima, fermando il cronometro in 49”93 e chiudendo alle spalle di un fenomenale Kristóf Milák, autore di un clamoroso record europeo con il crono di 49"48. Sul secondo gradino del podio è invece salito il francese Maxime Grousset, con un eccellente 49"70.
Che a Parigi Ponti potesse essere protagonista lo si era intuito già dalle batterie. Il ticinese aveva fatto segnare il miglior tempo, fermando il cronometro in 50”47 e lanciando un messaggio chiarissimo alla concorrenza. In semifinale, poi, un'altra accelerazione: 50”21, 26 centesimi meglio rispetto alla mattina e un'ulteriore conferma di essere pronto a giocarsi qualcosa di importante.
In finale Noè ha giocato tutte le proprie carte. Ha nuotato con coraggio e personalità, restando fino alla fine nella lotta per il titolo. L'oro, questa volta, gli è però sfuggito per 45 centesimi. Il ticinese ha comunque potuto festeggiare una preziosa medaglia europea. «Sono contento», sottolinea Ponti. «Naturalmente l'oro sarebbe stato più bello, ma ho dato tutto e ho fatto tutto nel modo giusto. Sono felice di essere su questo podio con atleti così forti. Il nuoto europeo sta vivendo un momento fantastico».
Per Ponti si tratta comunque dell'ennesimo capitolo di una carriera già straordinaria nei 100 delfino in vasca lunga: bronzo olimpico a Tokyo nel 2021, argento europeo a Roma nel 2022 e argento mondiale a Singapore nel 2025. A questi risultati si aggiunge ora un nuovo bronzo continentale.
Dopo la beffa dei 50, dunque, Noè ha reagito da campione. L'oro dovrà ancora aspettare, ma Ponti è di nuovo sul podio europeo. La sua medaglia è la 24esima conquistata dal nuoto svizzero nella storia degli Europei, competizione nata esattamente cento anni fa. Quindici di questi podi sono arrivati nelle ultime cinque edizioni, a partire dal 2018, anno del trionfo di Jérémy Desplanches nei 200 misti.
La classifica della finale dei 100 metri delfino:
1. Kristóf Milák (Ungheria) 49"48 - Record europeo
2. Maxime Grousset (Francia) 49"70
3. Noè Ponti (Svizzera) 49"93
4. Hubert Kos (Ungheria) 50"25
5. Edward Mildred (Regno unito) 51"06
6. Kai Liam Winkler (Germania) 51"08
7. Jakub Bartosz Majerski (Polonia) 51"78
8. Andrei Minakov (Russia) 51"89