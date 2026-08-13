Noè accarezza l’oro: Ponti è di bronzo nei 100 metri delfino

Che a Parigi Ponti potesse essere protagonista lo si era intuito già dalle batterie. Il ticinese aveva fatto segnare il miglior tempo, fermando il cronometro in 50”47 e lanciando un messaggio chiarissimo alla concorrenza. In semifinale, poi, un'altra accelerazione: 50”21, 26 centesimi meglio rispetto alla mattina e un'ulteriore conferma di essere pronto a giocarsi qualcosa di importante.

In finale Noè ha giocato tutte le proprie carte. Ha nuotato con coraggio e personalità, restando fino alla fine nella lotta per il titolo. L'oro, questa volta, gli è però sfuggito per 45 centesimi. Il ticinese ha comunque potuto festeggiare una preziosa medaglia europea. «Sono contento», sottolinea Ponti. «Naturalmente l'oro sarebbe stato più bello, ma ho dato tutto e ho fatto tutto nel modo giusto. Sono felice di essere su questo podio con atleti così forti. Il nuoto europeo sta vivendo un momento fantastico».