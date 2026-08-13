Cerca e trova immobili
Segnalaci
BELLINZONA

A Claro la siccità sale al grado 2: nuove limitazioni per l'uso dell'acqua

Per il momento l'approvvigionamento di acqua potabile resta comunque garantito.
A Claro la siccità sale al grado 2: nuove limitazioni per l'uso dell'acqua
deposit
di Cronaca Ticino
A Claro la siccità sale al grado 2: nuove limitazioni per l'uso dell'acqua
Per il momento l'approvvigionamento di acqua potabile resta comunque garantito.

A Claro la situazione idrica si aggrava. Nonostante l'introduzione del grado di siccità 1 lo scorso 10 luglio, i consumi di acqua nel Quartiere non si sono ridotti a sufficienza. Per questo motivo AMB ha comunicato che, con effetto immediato, entra in vigore il grado di siccità 2, che comporta ulteriori limitazioni nell'utilizzo della risorsa idrica.

L'approvvigionamento di acqua potabile resta comunque garantito. La situazione richiede però ora un maggiore impegno da parte di tutti i residenti, al fine di evitare un ulteriore passaggio al grado di siccità 3.

Attualmente per i privati sono vietati il lavaggio di veicoli, strade, piazzali, terrazze e tetti, l'irrigazione dei prati e il riempimento di piscine.

L'avviso completo, con la tabella che illustra nel dettaglio le limitazioni previste, è consultabile sul sito del Comune di Bellinzona.

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
acquaambapprovvigionamento idricobellinzonaclaroconsumi idriciemergenza acqualimitazioni idrichequartieresiccità
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
Guadagna 11’000 franchi al mese...ma alla fine gliene restano 375
LIVE
SVIZZERA
3 gior
202

Guadagna 11’000 franchi al mese...ma alla fine gliene restano 375

È morto Fabio Gaggini
LIVE
CANTONE
11 ore

È morto Fabio Gaggini

Leggeva un libro mentre guidava il treno: il licenziamento è confermato
LIVE
SVIZZERA
3 gior
23
74

Leggeva un libro mentre guidava il treno: il licenziamento è confermato

Mezzi nudi per strada
LIVE
CANTONE
2 gior
125
190

Mezzi nudi per strada

Esce di strada e l’auto finisce nel lago affondando
LIVE
GAMBAROGNO
2 gior
23
52

Esce di strada e l’auto finisce nel lago affondando

Il Ticino aprirà le dighe verso l'Italia: attesi 10 cm in meno nel Ceresio
LIVE
CANTONE
2 gior
104
315

Il Ticino aprirà le dighe verso l'Italia: attesi 10 cm in meno nel Ceresio

Morta a Lugano Silvia Monti
LIVE
LUGANO
1 gior

Morta a Lugano Silvia Monti

Caduto in montagna, il 75enne è spirato in ospedale
LIVE
ACQUAROSSA
1 gior

Caduto in montagna, il 75enne è spirato in ospedale

Auto finisce sul tetto sulla strada cantonale
LIVE
SANT'ANTONINO
1 gior
29
51

Auto finisce sul tetto sulla strada cantonale

Queste due donne non hanno più una vita
LIVE
LUGANO
1 gior
127

Queste due donne non hanno più una vita

Camion in fiamme sull'A2 in direzione sud
LIVE
BIASCA
14 ore
24

Camion in fiamme sull'A2 in direzione sud

Hai un tesoro di cellulari nel cassetto?
LIVE
SVIZZERA
2 gior
6
11

Hai un tesoro di cellulari nel cassetto?

Cade sull'alpe di Robiei, la sua vita è in pericolo
LIVE
VALLEMAGGIA
1 gior
2

Cade sull'alpe di Robiei, la sua vita è in pericolo

On crolla in borsa... e Federer non è più miliardario
LIVE
SVIZZERA
1 gior
18
86

On crolla in borsa... e Federer non è più miliardario

Murati vivi in casa, senza cibo né acqua: la polizia soccorre due bimbi di 8 e 11 anni
LIVE
ZURIGO
3 gior
17
106

Murati vivi in casa, senza cibo né acqua: la polizia soccorre due bimbi di 8 e 11 anni

«Credo che Elvis Presley sia mio padre»: quattro anni alla ricerca della verità
LIVE
SVIZZERA
1 gior
15
67

«Credo che Elvis Presley sia mio padre»: quattro anni alla ricerca della verità

Sconta 15 anni in Svizzera per l'omicidio della moglie: torna libero e massacra la madre
LIVE
SVIZZERA / TURCHIA
2 gior

Sconta 15 anni in Svizzera per l'omicidio della moglie: torna libero e massacra la madre

Tutti con il naso all'insù
LIVE
CANTONE/SVIZZERA
1 gior
25
39

Tutti con il naso all'insù

Nino è stato ritrovato
LIVE
CANTONE
3 gior
89
494

Nino è stato ritrovato

Famiglia torna dalle vacanze e scopre di non avere più una casa
LIVE
VAUD
4 gior
25
104

Famiglia torna dalle vacanze e scopre di non avere più una casa

Canicola fino a domenica. Poi arrivano i temporali
LIVE
CANTONE
1 gior
8
52

Canicola fino a domenica. Poi arrivano i temporali

La favola dopo il maxi rogo: il video
LIVE
CANTONE
15 ore
3
51

La favola dopo il maxi rogo: il video

«Non avevano acqua, solo una confezione di pane da toast»
LIVE
ZURIGO
2 gior
9
41

«Non avevano acqua, solo una confezione di pane da toast»

Telefono sempre acceso e sveglia a qualsiasi ora. Sono gli "angeli custodi" dei VIP
LIVE
CANTONE
15 ore
16
39

Telefono sempre acceso e sveglia a qualsiasi ora. Sono gli "angeli custodi" dei VIP

«Non voglio che mi filmino il sedere»
LIVE
ATLETICA
3 gior
60
154

«Non voglio che mi filmino il sedere»

Incendio in Valle Verzasca, in fumo quasi tre ettari di bosco
LIVE
LAVERTEZZO
3 gior
3
40

Incendio in Valle Verzasca, in fumo quasi tre ettari di bosco

«Se dovessi scommettere oggi, la Lega da sola non conferma il seggio in Governo»
LIVE
L'INTERVISTA
15 ore
83

«Se dovessi scommettere oggi, la Lega da sola non conferma il seggio in Governo»

Zanotti, tutto tace
LIVE
FCL
2 gior
16
21

Zanotti, tutto tace

È stato Caos a far ritrovare Nino (anzi Ninu)
LIVE
CANTONE
1 gior
26
136

È stato Caos a far ritrovare Nino (anzi Ninu)

Dagli appuntamenti su Tinder alla stanza devastata dopo l’incontro con due "accompagnatrici"
LIVE
SVIZZERA
2 gior
9
51

Dagli appuntamenti su Tinder alla stanza devastata dopo l’incontro con due "accompagnatrici"

Tropicali notti ticinesi, a Locarno va il record svizzero
LIVE
CANTONE
2 gior
11
27

Tropicali notti ticinesi, a Locarno va il record svizzero

Il Lugano piange e ricorda Gaggini
LIVE
LUGANO
10 ore
12

Il Lugano piange e ricorda Gaggini

Tutte le parole che non hai mai detto
LIVE
LUGANO
1 gior
2

Tutte le parole che non hai mai detto

Dolore profondo: Vicky manda un bacio a Fabio Gaggini
LIVE
LUGANO
7 ore
2
42

Dolore profondo: Vicky manda un bacio a Fabio Gaggini

Una spiegazione che non convince chi è rimasto bloccato per ore
LIVE
MEZZOVICO-VIRA
3 gior
81
123

Una spiegazione che non convince chi è rimasto bloccato per ore

«Innaffiano i campi da calcio tutti i giorni!»: è davvero uno spreco?
LIVE
MENDRISIO
2 gior
20
117

«Innaffiano i campi da calcio tutti i giorni!»: è davvero uno spreco?

Leventina ostaggio del traffico: «A cosa serve la CUPRA se le auto invadono la cantonale?»
LIVE
CANTONE
2 gior
65
68

Leventina ostaggio del traffico: «A cosa serve la CUPRA se le auto invadono la cantonale?»

Chiodi sparsi sulla strada e ciclisti con le gomme forate
LIVE
BREGGIA
2 gior
30
103

Chiodi sparsi sulla strada e ciclisti con le gomme forate

Tredicesima AVS ai frontalieri: come funziona da dicembre
LIVE
VALUTE E FRONTIERE
2 gior

Tredicesima AVS ai frontalieri: come funziona da dicembre

Con il Reno a secco, le cose per la Svizzera rischiano davvero di farsi più care
LIVE
SVIZZERA
2 gior
12
35

Con il Reno a secco, le cose per la Svizzera rischiano davvero di farsi più care

Ecco quanti cittadini UE si sono trasferiti nel tuo comune
LIVE
SVIZZERA
2 gior
4
46

Ecco quanti cittadini UE si sono trasferiti nel tuo comune

Nuove regole UE sugli imballaggi: una stangata per i piccoli commercianti
LIVE
SVIZZERA
1 gior
34
83

Nuove regole UE sugli imballaggi: una stangata per i piccoli commercianti

Togliere al Ceresio per dare al Verbano: «Non mettiamo in crisi nessuno»
LIVE
LUGANO
11 ore
64
94

Togliere al Ceresio per dare al Verbano: «Non mettiamo in crisi nessuno»

Non solo vittorie... Ecco come Lara ha rivoluzionato lo sci svizzero
LIVE
SCI ALPINO
2 gior
5
25

Non solo vittorie... Ecco come Lara ha rivoluzionato lo sci svizzero

Perde il controllo dello scooter: grave un 52enne
LIVE
ARBEDO-CASTIONE
2 gior

Perde il controllo dello scooter: grave un 52enne

Faceva «chiamate shock» per truffare gli anziani, beccato sull'A2
LIVE
CANTONE
1 gior
51
80

Faceva «chiamate shock» per truffare gli anziani, beccato sull'A2

Impero, lusso e glamour... l'incredibile (e dorata) storia di Cristiano e Georgina
LIVE
VIP
1 gior
25

Impero, lusso e glamour... l'incredibile (e dorata) storia di Cristiano e Georgina

Finale con delusione per Noè Ponti
LIVE
PARIGI 2026
2 gior
15
61

Finale con delusione per Noè Ponti

Ponti, rabbia e tempone
LIVE
PARIGI 2026
1 gior
1
35

Ponti, rabbia e tempone

Sostegno a Sirica: una lettera con quasi cento firme
LIVE
CANTONE
1 gior
116
257

Sostegno a Sirica: una lettera con quasi cento firme

ULTIME NOTIZIE TICINO
Ponte Brolla, giovane ferito dopo un tuffo
LIVE
LOCARNO
2 ore
5
14

Ponte Brolla, giovane ferito dopo un tuffo

"Motori benefici": il fascino delle auto storiche al servizio della solidarietà
LIVE
SANT'ANTONINO
4 ore
8

"Motori benefici": il fascino delle auto storiche al servizio della solidarietà

In fiamme i boschi sopra Como: due palazzine evacuate
LIVE
CONFINE
5 ore
6
6

In fiamme i boschi sopra Como: due palazzine evacuate

Rapina al distributore di Novazzano: un anno di prigione per il 48enne
LIVE
NOVAZZANO
5 ore
14
20

Rapina al distributore di Novazzano: un anno di prigione per il 48enne

Tende, amache e musica fino alle quattro del mattino
LIVE
LOCARNO
5 ore
55
129

Tende, amache e musica fino alle quattro del mattino

Deragliamento al Gottardo, il capomovimento non poteva fare nulla
LIVE
CANTONE / SVIZZERA
7 ore
3
15

Deragliamento al Gottardo, il capomovimento non poteva fare nulla

Quando un'intera città diventa un palcoscenico
LIVE
LUGANO
7 ore
12

Quando un'intera città diventa un palcoscenico

Cade in una scarpata mentre taglia arbusti: ferito un operaio
LIVE
ALTO MALCANTONE
8 ore
5
10

Cade in una scarpata mentre taglia arbusti: ferito un operaio

Iniziano i lavori per la nuova mobilità del Comparto del Piazzale ex Scuole
LIVE
LUGANO
9 ore
4
10

Iniziano i lavori per la nuova mobilità del Comparto del Piazzale ex Scuole

Sussidi di cassa malati, ora la richiesta è anche digitale
LIVE
CANTONE
10 ore
25
34

Sussidi di cassa malati, ora la richiesta è anche digitale