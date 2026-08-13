A Claro la siccità sale al grado 2: nuove limitazioni per l'uso dell'acqua
Per il momento l'approvvigionamento di acqua potabile resta comunque garantito.
A Claro la situazione idrica si aggrava. Nonostante l'introduzione del grado di siccità 1 lo scorso 10 luglio, i consumi di acqua nel Quartiere non si sono ridotti a sufficienza. Per questo motivo AMB ha comunicato che, con effetto immediato, entra in vigore il grado di siccità 2, che comporta ulteriori limitazioni nell'utilizzo della risorsa idrica.
L'approvvigionamento di acqua potabile resta comunque garantito. La situazione richiede però ora un maggiore impegno da parte di tutti i residenti, al fine di evitare un ulteriore passaggio al grado di siccità 3.
Attualmente per i privati sono vietati il lavaggio di veicoli, strade, piazzali, terrazze e tetti, l'irrigazione dei prati e il riempimento di piscine.
L'avviso completo, con la tabella che illustra nel dettaglio le limitazioni previste, è consultabile sul sito del Comune di Bellinzona.