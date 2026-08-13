LOCARNO
Ponte Brolla, giovane ferito dopo un tuffo
L'incidente è avvenuto in una zona particolarmente scomoda, rendendo complicate le operazioni di soccorso.
Ponte Brolla, giovane ferito dopo un tuffo
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Ponte Brolla, giovane ferito dopo un tuffo
L'incidente è avvenuto in una zona particolarmente scomoda, rendendo complicate le operazioni di soccorso.
Ponte Brolla, giovane ferito dopo un tuffo
L'incidente è avvenuto in una zona particolarmente scomoda, rendendo complicate le operazioni di soccorso.
LOCARNO - Un giovane è rimasto ferito giovedì pomeriggio a Ponte Brolla in seguito a un infortunio. Secondo le prime informazioni raccolte sul posto, il ragazzo si sarebbe tuffato da diversi metri di altezza, finendo sulle rocce sottostanti e riportando ferite leggere agli arti inferiori.
Sul posto sono intervenuti i soccorritori del SALVA, che dopo aver prestato le prime cure - non senza difficoltà, vista la scomoda posizione in cui si trovava il giovane - lo hanno trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Locarno. Presente anche la polizia, per gli accertamenti del caso.
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