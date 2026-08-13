Ponte Brolla, giovane ferito dopo un tuffo

LOCARNO - Un giovane è rimasto ferito giovedì pomeriggio a Ponte Brolla in seguito a un infortunio. Secondo le prime informazioni raccolte sul posto, il ragazzo si sarebbe tuffato da diversi metri di altezza, finendo sulle rocce sottostanti e riportando ferite leggere agli arti inferiori.



Sul posto sono intervenuti i soccorritori del SALVA, che dopo aver prestato le prime cure - non senza difficoltà, vista la scomoda posizione in cui si trovava il giovane - lo hanno trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Locarno. Presente anche la polizia, per gli accertamenti del caso.