Decine in ospedale per dolori agli occhi dopo l'eclissi solare

Ada, una ragazza di 33 anni è la prova di quanto sia pericoloso guardare l'eclissi senza protezione. Circa 11 anni fa ha osservato un'eclissi solare alle Isole Canarie «ho guardato più volte solo per pochi secondi e ho schermato gli occhi solo con le mani» ha affermato.

«È diventato sempre peggio, finché alla fine vedevo quasi solo ombre e movimenti, oltre a macchie luminose e lampi». Solo dopo la visita a un altro ospedale e un trattamento con colliri la sua vista ha iniziato lentamente a migliorare.