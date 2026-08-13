Il rompicapo degli sfollati per trovare un nuovo alloggio dopo un incendio
Perdere il proprio appartamento in un incendio può certamente avere conseguenze psicologiche, ma anche amministrative. Le situazioni variano a seconda dei cantoni.
AIGLE - Dopo l’incendio che ha devastato diversi alloggi ad Aigle (VD), 35 persone devono trovare un nuovo tetto. Molti sono stati inizialmente accolti da parenti, ma il reinsediamento a lungo termine si preannuncia complicato.
Stéphane Montangero, municipale ad Aigle, ci spiegava la settimana scorsa che il Comune non era tenuto a trovare una collocazione ai suoi abitanti, ma che poteva offrire un aiuto d’emergenza. Lo stesso vale per i proprietari e gli amministratori degli edifici coinvolti, come ha spiegato Alessandra Reinhard, della Chambre vaudoise immobilière, a "La Matinale" della RTS, precisando che non esiste una base legale che imponga ai locatori di trovare un nuovo alloggio agli inquilini, anche se i proprietari possono mostrare solidarietà.
Per l’Associazione svizzera degli inquilini questa solidarietà non basta. Christian Dandrès, membro del comitato, chiede dei meccanismi che permettano di reinsediare rapidamente molte persone. Il problema è particolarmente acuto per gli inquilini che beneficiavano di un vecchio affitto (basso) e ora devono cercare su un mercato che è molto più caro. «Penso che oggi si debba uscire da questa pura logica di solidarietà per mettere in atto un meccanismo molto più efficace», suggerisce Dandrès.
Diverso a seconda dei cantoni
Un aiuto può comunque arrivare dalle assicurazioni. Nel Canton Vaud, una copertura complementare della compagnia cantonale di assicurazione degli immobili (ECA), chiamata «cose speciali e spese», si fa carico degli alloggi d’emergenza e di una parte della differenza d’affitto. La maggior parte degli abitanti beneficia di questa copertura poco conosciuta. Nel distretto di Aigle, il 96% degli assicurati vi avrebbe aderito, secondo l’ECA.
Friburgo, Neuchâtel e il Giura possiedono anch’essi la loro copertura complementare, ma questa protegge solo gli edifici. Gli inquilini devono stipulare un’assicurazione mobilia privata per coprire le loro spese. Una copertura incendio è comunque obbligatoria a Friburgo e nel Giura.
A Ginevra e in Vallese, le coperture contro l’incendio invece sono proposte da assicurazioni private.