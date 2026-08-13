Il rompicapo degli sfollati per trovare un nuovo alloggio dopo un incendio

Per l’Associazione svizzera degli inquilini questa solidarietà non basta. Christian Dandrès, membro del comitato, chiede dei meccanismi che permettano di reinsediare rapidamente molte persone. Il problema è particolarmente acuto per gli inquilini che beneficiavano di un vecchio affitto (basso) e ora devono cercare su un mercato che è molto più caro. «Penso che oggi si debba uscire da questa pura logica di solidarietà per mettere in atto un meccanismo molto più efficace», suggerisce Dandrès.

Diverso a seconda dei cantoni

Un aiuto può comunque arrivare dalle assicurazioni. Nel Canton Vaud, una copertura complementare della compagnia cantonale di assicurazione degli immobili (ECA), chiamata «cose speciali e spese», si fa carico degli alloggi d’emergenza e di una parte della differenza d’affitto. La maggior parte degli abitanti beneficia di questa copertura poco conosciuta. Nel distretto di Aigle, il 96% degli assicurati vi avrebbe aderito, secondo l’ECA.