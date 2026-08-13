L'appello rischia di costare caro a Pierin Vincenz

Secondo l'accusa, Vincenz e Stocker si sarebbero arricchiti illecitamente attraverso «partecipazioni occulte» in società poi cedute alla banca Raiffeisen o alla società di carte di credito Aduno, realtà in cui Stocker ricopriva il ruolo di direttore generale e Vincenz quello di presidente del consiglio di amministrazione. Grazie a questo schema, i due avrebbero intascato profitti per milioni di franchi.

In aggiunta, avrebbero fatto passare spese private - tra cui serate in cabaret e strip club - come costi di lavoro, imputandole alle rispettive aziende.