Estate fatale per decine di ghiacciai

La situazione è però critica anche per i ghiacciai più grossi. Nel 2026, due fattori si sono combinati in modo sfavorevole: poca neve all'uscita dell'inverno e molto caldo già all'inizio dell'estate. Ciò priva le superfici della loro protezione più importante, dato che la copertura nevosa permette di riflettere l'esposizione al sole. Una volta che essa viene a mancare, il ghiaccio scuro e vecchio si trova esposto, assorbe energia e, di conseguenza, si squaglia velocemente.