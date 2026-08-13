Dopo il boom, l’oro inciampa: cosa aspettarsi ora?

Un ulteriore sostegno arriva dalle banche centrali, che nel secondo trimestre del 2026 hanno aggiunto 289 tonnellate nette alle proprie riserve auree, secondo il World Gold Council. Sul fronte opposto pesano però i tassi reali ancora elevati e il fatto che l'oro non generi interessi o dividendi. Inoltre, un nuovo aumento del petrolio potrebbe alimentare l'inflazione e mantenere restrittive le condizioni monetarie.

Segnali di debolezza arrivano anche dalla domanda fisica: nel secondo trimestre quella legata alla gioielleria è diminuita del 17% su base annua. I prezzi rimangono elevati per mercati tradizionalmente importanti come India e Cina, mentre la volatilità ha raffreddato anche l'interesse verso ETF auriferi, lingotti e monete. Sean Duffin di Cambridge Associates invita inoltre a non sopravvalutare gli acquisti delle banche centrali: solo un terzo degli istituti prevede di aumentare le riserve nei prossimi tre anni, contro la metà che lo aveva indicato in precedenza.