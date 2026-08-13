Svizzeri più propensi a spendere. Soprattutto per viaggiare

A fungere da traino è stato il comparto viaggi, che sulla scia dell'aumento delle prenotazioni alberghiere ha raggiunto i massimi dall'inizio delle misurazioni, riferisce la filiale finanziaria della Posta in un comunicato odierno. È progredita anche la spesa per il tempo libero: in questo ambito particolarmente apprezzate sono state le cene al ristorante, mentre più contenuta è risultata l'attività sportiva.

In crescita si sono pure rivelate le uscite nel segmento bellezza e benessere, come pure nell'abbigliamento. Anche la domanda di articoli culturali come libri e giornali è tornata leggermente a intensificarsi, mentre la spesa per le necessità domestiche quotidiane ha subito un lieve calo.