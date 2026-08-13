Semestrali, sette aziende svizzere su dieci battono le attese

A fare da traino sono soprattutto gli investimenti nell'intelligenza artificiale e nei centri dati. Inficon ha aumentato il profitto operativo del 67%, mentre Comet ha registrato un +37% dell'Ebitda e Bossard un +31%. Anche SFS e Belimo mostrano una crescita a doppia cifra.

Più difficile la situazione per le imprese esposte ai mercati tradizionali. Bucher Industries ha visto il risultato operativo diminuire del 41%, penalizzato dalla debolezza del comparto agricolo, mentre Mikron ha registrato un calo del 25% nel difficile contesto europeo.