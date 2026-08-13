L'epidemia di legionella è terminata
Non si registrano nuovi casi da oltre una settimana
BASILEA - L'epidemia di legionella a Basilea è terminata. Lo ha comunicato giovedì il Dipartimento della sanità cantonale (GD). Da più di una settimana non si sono registrati nuovi casi. I campioni confermano che è stata individuata la corretta fonte dell'infezione.
Una persona si trova ancora in ospedale, ma non necessita di cure intensive, come ha scritto il GD. Complessivamente, dopo l'epidemia scoppiata a fine luglio nel Cantone di Basilea Città, si sono verificati 28 casi di legionella – una persona è deceduta.
L'ipotesi che due torri di raffreddamento ad acqua sull'edificio della sede principale di Manor fossero la fonte dell'epidemia è stata scientificamente confermata. Il Laboratorio cantonale, con il supporto dell'Ospedale universitario di Basilea, ha lavorato alla cosiddetta sequenziatura dei campioni. Gli specialisti hanno confrontato i campioni prelevati dalle torri di raffreddamento, ora dismesse, con quelli dei pazienti colpiti.
I risultati confermano che le autorità hanno individuato ed eliminato la corretta fonte dell'infezione. Le autorità continueranno ad analizzare i campioni prelevati dagli appartamenti delle persone colpite e, se necessario, disporranno le misure necessarie. Finora, non sono state riscontrate correlazioni tra l'acqua delle docce negli appartamenti esaminati e l'epidemia, come si legge nel comunicato.