L'epidemia di legionella è terminata

L'ipotesi che due torri di raffreddamento ad acqua sull'edificio della sede principale di Manor fossero la fonte dell'epidemia è stata scientificamente confermata. Il Laboratorio cantonale, con il supporto dell'Ospedale universitario di Basilea, ha lavorato alla cosiddetta sequenziatura dei campioni. Gli specialisti hanno confrontato i campioni prelevati dalle torri di raffreddamento, ora dismesse, con quelli dei pazienti colpiti.

I risultati confermano che le autorità hanno individuato ed eliminato la corretta fonte dell'infezione. Le autorità continueranno ad analizzare i campioni prelevati dagli appartamenti delle persone colpite e, se necessario, disporranno le misure necessarie. Finora, non sono state riscontrate correlazioni tra l'acqua delle docce negli appartamenti esaminati e l'epidemia, come si legge nel comunicato.