Sconti fantasma sui farmaci: miliardi persi e pochi risparmi per i pazienti

Il CDF critica anche il raggio d'azione dei controlli dell'UFSP, giudicando "un segnale errato" il fatto che l'ufficio verifichi solo gli studi medici (16%) e gli ospedali (24%) che hanno sottoscritto specifiche convenzioni - che consentono di trattenere fino al 49% dei vantaggi da destinare al miglioramento della qualità delle cure - tralasciando del tutto le farmacie e chi non ha stipulato alcun accordo.

Raccomandazioni e intervento DFI

Tra i punti positivi, il CDF menziona l'elaborazione di un piano di vigilanza (nel 2018 e 2023) e la creazione, all'inizio del 2025, di una piattaforma per i segnalatori anonimi di illeciti (whistleblower).