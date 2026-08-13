Street Parade tra musica e… odore di urina
Secondo Christoph Mahlstein, dei Servizi di smaltimento e riciclaggio «ci sono alcuni luoghi dove solo una pioggia intensa aiuterà».
ZURIGO - Come ogni anno la Street Parade lascia dietro di sé una montagna di rifiuti e... quell'immancabile odore di urina.
Il problema torna a far discutere, nonostante gli sforzi degli organizzatori, che hanno migliorato il servizio e raddoppiato il numero di WC, portandolo a 2'000. I cittadini, tuttavia, sostengono che «una manifestazione con 900'000 visitatori dovrebbe mettere a disposizione 5'000 toilette». Una soluzione che, per motivi di spazio, non risulta realizzabile.
Ognuno cerca di affrontare la fastidiosa questione a modo proprio: alcuni hotel hanno fatto lavare i marciapiedi davanti agli ingressi, altri hanno tentato di rimuovere le macchie con le idropulitrici. Gli addetti alla pulizia urbana, invece, continuano a lavare le strade con veicoli speciali, tentando di contrastare l'odore pungente con un dispositivo a spruzzo contenente una soluzione biodegradabile al profumo di limone.
Sforzi che si sono rivelati più che utili, dato che a due giorni e mezzo dalla parata, le tracce olfattive persistono soltanto in alcuni punti specifici, come i sottopassaggi di Quaibrücke e Schanzengraben.
Secondo Christoph Mahlstein, dei Servizi di smaltimento e riciclaggio «ci sono alcuni luoghi dove solo una pioggia intensa aiuterà». Come è già avvenuto negli ultimi tre anni, in cui è stato necessario attendere una o anche due settimane, anche questa volta sarà lo stesso. La pioggia è infatti prevista per questo fine settimana.
Oltre ai sottopassaggi, alcuni luoghi vicini ai corsi d'acqua sono ancora impregnati dell'odore di urina. Anche in questi casi bisognerà attendere la pioggia, perché, nonostante esistano detergenti specifici, non possono essere utilizzati vicino ai canali. Lo stesso vale per siepi e aiuole, dove non è possibile intervenire con l'idropulitrice perché si rischierebbe di danneggiarne le radici.
C'è infine il discorso della qualità del lago. Non sono pochi gli zurighesi che rinunciano a farsi il bagno per timore di nuotare in acque non proprio limpide. Tuttavia il laboratorio cantonale ritiene che la preoccupazione sia ingiustificata. L'urina viene fortemente diluita nelle grandi quantità d’acqua del lago di Zurigo e della Limmat, spiega, e la qualità dell’acqua peggiora piuttosto quando, in caso di forti temporali, molto sporco viene trascinato improvvisamente nei corsi d’acqua. Perciò vale come quasi sempre in estate: non è del tutto privo di urina, ma innocuo.