I prezzi alla produzione e all'importazione sono scesi anche in luglio

Il secondo sottoindice, quello dei prezzi all'importazione, presenta una diminuzione sia per il dato mensile (-0,6%) che per quello annuo (-1,5%). È sceso il costo - nel paragone mensile - soprattutto per i prodotti petroliferi, il gas, come pure per gli articoli farmaceutici nonché per alcuni alimentari come ortaggi e patate; più cari sono invece risultati computer, mobili e prodotti metallici.

L'indice dei prezzi alla produzione e all'importazione è un indicatore congiunturale che riflette l'andamento dell'offerta e della domanda sui mercati dei beni, spiegava tempo fa l'UST. Il dato è considerato un parametro importante per capire lo sviluppo dei prezzi al consumo (cioè dell'inflazione), poiché i costi di produzione sono normalmente trasferiti sui prodotti finali. Tuttavia esso mostra oscillazioni significativamente più marcate ed è molto più volatile a causa della forte dipendenza dalle materie prime.