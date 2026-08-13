Tragedia sul Sustenhorn: morti due alpinisti
Operazioni di recupero dei corpi rese complicate dalle condizioni meteorologiche
Operazioni di recupero dei corpi rese complicate dalle condizioni meteorologiche
GÖSCHENEN - Tragedia sul Sustenhorn, nel cantone di Uri: due alpinisti hanno perso la vita. I loro corpi sono stati recuperati nella mattinata di mercoledì al termine di una complessa operazione di soccorso.
L'allarme della loro scomparsa era scattato martedì sera, intorno alle 19. Immediate le operazioni di ricerca su vasta scala: è durante un sorvolo della zona, i soccorritori hanno individuato i corpi senza vita dei due scalatori lungo la cresta orientale della montagna.
Le operazioni di recupero, tuttavia, sono state ostacolate dalle avverse condizioni meteorologiche: la fitta nebbia e l'oscurità hanno costretto le squadre a sospendere l'intervento finale. Solo alle prime luci di ieri è stato possibile procedere al recupero delle vittime, della cui identità la Polizia cantonale non ha fornito alcuna informazione.
Le cause esatte dell'incidente restano ancora da chiarire e sono attualmente al vaglio della Polizia cantonale, sotto il coordinamento della Procura di Uri. All'imponente macchina dei soccorsi hanno preso parte la Rega, il Soccorso Alpino Svizzero, il Care Team di Uri e un'impresa di pompe funebri privata, insieme ai rappresentanti della magistratura e delle forze dell'ordine.
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