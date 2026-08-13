Tragedia sul Sustenhorn: morti due alpinisti

Le operazioni di recupero, tuttavia, sono state ostacolate dalle avverse condizioni meteorologiche: la fitta nebbia e l'oscurità hanno costretto le squadre a sospendere l'intervento finale. Solo alle prime luci di ieri è stato possibile procedere al recupero delle vittime, della cui identità la Polizia cantonale non ha fornito alcuna informazione.

Le cause esatte dell'incidente restano ancora da chiarire e sono attualmente al vaglio della Polizia cantonale, sotto il coordinamento della Procura di Uri. All'imponente macchina dei soccorsi hanno preso parte la Rega, il Soccorso Alpino Svizzero, il Care Team di Uri e un'impresa di pompe funebri privata, insieme ai rappresentanti della magistratura e delle forze dell'ordine.