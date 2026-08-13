Swissmedic agli ospedali: «Pulizia e sterilizzazione da migliorare»

L'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (Swissmedic) ha rilevato punti deboli ricorrenti, riferisce in una sua nota odierna, negli ambiti del ricondizionamento (pulizia, disinfezione e sterilizzazione dei dispositivi medici) e nei reparti di endoscopia, in particolare per la qualificazione e la formazione continua del personale, nonché per l'infrastruttura. Riguardo alla manutenzione sono state notate mancanze nei processi interni e nella gestione del portafoglio dei dispositivi, oltre che nella gestione della qualità. Le lacune di vigilanza concernono, infine, la formazione del personale e la consapevolezza del fatto che gli incidenti gravi sono soggetti per legge all'obbligo di notifica.