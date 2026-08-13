In vendita (anche) l’edificio della dogana a Castasegna

Una questione che due anni fa aveva fatto molto discutere in Val Bregaglia. Tanto che un gruppo di cittadini aveva lanciato una petizione, che chiedeva la riapertura di una stazione della Polizia cantonale. Erano state raccolte 1'041 firme, che erano poi state consegnate al direttore del Dipartimento grigionese di giustizia, sicurezza e sanità Peter Peyer (PS). Finora le firme non hanno però cambiato la situazione.

«Ci sentiamo lasciati soli»

Secondo Giovanoli se l'immobile venisse venduto la situazione potrebbe peggiorare. «Se la Confederazione vende diventa tutto un po' anonimo. Ci sentiamo lasciati soli. A livello politico fa male», ha continuato il sindaco, che si è chiesto se la Confederazione abbia proprio bisogno dei soldi ricavati dalla vendita dell'edificio per far quadrare i bilanci. Al momento il prezzo dello stabile non è ancora noto.