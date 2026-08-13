Swissquote, forte calo in borsa

Nella prima parte del 2026 i ricavi sono saliti (su base annua) del 2% a 364 milioni di franchi, nettamente meno di quando si aspettassero gli analisti: ha pesato la debolezza del mercato del biticoin e di altre criptovalute. L'utile ante-imposte si è fermato a 183 milioni (-1%), mentre i profitti netti sono scesi del 3% a 154 milioni.

La dirigenza ha anche corretto al ribasso le previsioni per l'insieme dell'esercizio: sono ora pronosticati proventi per circa 730 milioni di franchi, a fronte del 760 milioni ventilati in precedenza. Il risultato prima delle imposte è visto a 365 milioni (385 milioni nella valutazione finora).