«L'iniziativa "bussola" erode il normale processo democratico»

BERNA - L'iniziativa "Per la democrazia diretta e la competitività del nostro Paese - No a una Svizzera membro passivo dell'UE (Iniziativa Bussola)", che chiede di sottoporre a referendum obbligatorio il pacchetto di accordi con l'UE, va respinta. Parola del Consiglio federale, secondo cui la proposta è troppo vaga e interferisce col normale processo democratico.