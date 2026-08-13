Ciclista morto dopo una caduta
In un primo momento sembrava che il 52enne avesse riportato solo un'abrasione a una mano, poi le sue condizioni sono progressivamente peggiorate
In un primo momento sembrava che il 52enne avesse riportato solo un'abrasione a una mano, poi le sue condizioni sono progressivamente peggiorate
SAN GALLO - Un ciclista di 52 anni è morto in ospedale dopo una caduta avvenuta mercoledì pomeriggio sulla Bruggwaldstrasse, tra Wittenbach e San Gallo. Le circostanze dell'accaduto restano ancora da chiarire.
Poco dopo le 15, un automobilista di 87 anni procedeva in direzione di San Gallo. Lungo il tragitto ha sorpassato una ciclista e un ciclista che viaggiavano nella stessa direzione. All'altezza del civico 27, l'87enne ha dovuto fermarsi a causa di un restringimento della carreggiata e dell'arrivo di un'auto dalla direzione opposta. A quel punto, per ragioni ancora sconosciute, il ciclista è caduto.
All'arrivo dei soccorritori, l'uomo presentava soltanto un'abrasione a una mano. Una volta in ambulanza, tuttavia, le sue condizioni sono progressivamente peggiorate. Il 52enne, cittadino svizzero, è morto poco dopo in ospedale.
Restano da chiarire le circostanze della caduta e del successivo decesso, sulle quali sono in corso accertamenti.
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