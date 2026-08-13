Ciclista morto dopo una caduta

Poco dopo le 15, un automobilista di 87 anni procedeva in direzione di San Gallo. Lungo il tragitto ha sorpassato una ciclista e un ciclista che viaggiavano nella stessa direzione. All'altezza del civico 27, l'87enne ha dovuto fermarsi a causa di un restringimento della carreggiata e dell'arrivo di un'auto dalla direzione opposta. A quel punto, per ragioni ancora sconosciute, il ciclista è caduto.