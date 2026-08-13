Il "sadico di Romont" resta in carcere

Per la prima volta il ricorrente ha portato la propria richiesta fino al TF, che ha confermato la decisione del Tribunale cantonale. Nella sentenza pubblicata oggi, i giudici di Mon Repos hanno ritenuto troppo elevato il rischio di recidiva.

Fra i reati commessi in Svizzera, l'uomo ha confessato l'assassinio di tre adolescenti, un ticinese e due vallesani, e due tentativi di assassinio. Le vittime erano ragazzi tra i 14 e i 18 anni che viaggiavano in autostop. Il friburghese aveva inoltre confessato due crimini commessi all'estero.