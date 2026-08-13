Reno ai minimi, prezzi alle stelle: più cara anche la benzina

Le forniture restano comunque garantite. L'Ufficio federale per l'approvvigionamento economico del Paese (UFAE) segnala capacità di trasporto «fortemente limitate», che possono però essere compensate ricorrendo alla ferrovia, alla strada, agli oleodotti e alle scorte delle aziende. Distributori come Volenergy, che rifornisce i marchi BP, Shell e Ruedi Rüssel, stanno già ricorrendo ai magazzini e alla raffineria di Cressier (NE).

Il consigliere federale Albert Rösti ha ammesso ieri che potrebbe presto rendersi necessario attingere alle riserve strategiche di prodotti petroliferi. «Abbiamo un record di caldo e l'ondata di calore è straordinaria: la fine non è ancora in vista», ha dichiarato il ministro dei trasporti e dell'ambiente. Per far risalire sensibilmente il Reno, un temporale isolato non sarebbe sufficiente: servirebbero precipitazioni intense e prolungate.