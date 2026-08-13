Reno ai minimi, prezzi alle stelle: più cara anche la benzina
Le chiatte viaggiano con carichi ridotti e i costi verso Basilea aumentano. Le forniture restano garantite, ma si valutano le riserve strategiche.
BASILEA - Il livello eccezionalmente basso del Reno sta complicando il trasporto di carburanti verso la Svizzera e facendo lievitare i costi. Secondo il Touring Club Svizzero (TCS), il trasporto di una tonnellata da Rotterdam a Basilea è passato da 22-28 franchi a 240 franchi, con un rincaro alla pompa stimato tra 12 e 16 centesimi al litro di benzina.
Il livello del fiume costringe le chiatte a viaggiare con carichi fortemente ridotti. Particolarmente critica la situazione nel tratto di Kaub, in Renania-Palatinato, praticamente interrotto per le navi provenienti dai porti del Nord Europa. La Svizzera dipende dal Reno per circa un quinto delle proprie importazioni di petrolio.
Le forniture restano comunque garantite. L'Ufficio federale per l'approvvigionamento economico del Paese (UFAE) segnala capacità di trasporto «fortemente limitate», che possono però essere compensate ricorrendo alla ferrovia, alla strada, agli oleodotti e alle scorte delle aziende. Distributori come Volenergy, che rifornisce i marchi BP, Shell e Ruedi Rüssel, stanno già ricorrendo ai magazzini e alla raffineria di Cressier (NE).
Il consigliere federale Albert Rösti ha ammesso ieri che potrebbe presto rendersi necessario attingere alle riserve strategiche di prodotti petroliferi. «Abbiamo un record di caldo e l'ondata di calore è straordinaria: la fine non è ancora in vista», ha dichiarato il ministro dei trasporti e dell'ambiente. Per far risalire sensibilmente il Reno, un temporale isolato non sarebbe sufficiente: servirebbero precipitazioni intense e prolungate.
Finora l'aumento alla pompa è stato in parte attenuato da un leggero calo del prezzo del greggio, legato all'allentamento delle tensioni internazionali, mentre la pressione dei costi logistici rimane. Gli economisti di Raiffeisen stimano comunque che l'impatto del basso livello del Reno sul prodotto interno lordo svizzero sarà al massimo dello 0,1%.