Linea ferroviaria dell'Albula chiusa almeno fino a domani sera

La causa scatenante è stata un temporale. Da ieri sera l'acqua scorre per 200-300 metri lungo la tratta ferroviaria. I lavori di sgombero sono iniziati subito e sono tuttora in corso. La Ferrovia retica, insieme ai collaboratori del Comune di Bever e a ditte esterne, sta cercando di riportare il fiume nel suo corso normale. Solo successivamente sarà possibile valutare i danni all'impianto ferroviario, precisa la nota odierna.