Linea ferroviaria dell'Albula chiusa almeno fino a domani sera
La colpa è di una frana che ha ostruito il torrente Beverin
La colpa è di una frana che ha ostruito il torrente Beverin
BERGÜN/BRAVUOGN - Una frana ha ostruito ieri sera il torrente Beverin, facendo in modo che l'acqua raggiungesse i binari della linea ferroviaria dell'Albula fra Bergün e Preda. La tratta è stata chiusa e l'interruzione durerà almeno fino a domani sera, ha comunicato oggi la Ferrovia retica.
La causa scatenante è stata un temporale. Da ieri sera l'acqua scorre per 200-300 metri lungo la tratta ferroviaria. I lavori di sgombero sono iniziati subito e sono tuttora in corso. La Ferrovia retica, insieme ai collaboratori del Comune di Bever e a ditte esterne, sta cercando di riportare il fiume nel suo corso normale. Solo successivamente sarà possibile valutare i danni all'impianto ferroviario, precisa la nota odierna.
I treni sulla tratta dell'Albula continuano a circolare fra Coira e Bergün e fra Samedan e St. Moritz. Fra Bergün e Preda è stato invece organizzato un servizio di bus navetta. La stazione di Spinas non può essere servita e non sono previsti servizi sostitutivi.
Ai passeggeri diretti in Engadina viene chiesto di utilizzare la linea del Vereina. Anche i treni Bernina Express e Glacier Express, così come i treni merci, vengono deviati lungo la Prettigovia e la Bassa Engadina.