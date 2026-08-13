Incidente con un veicolo agricolo, morto un bambino di 9 anni

Gravemente ferito, il bambino è stato soccorso e successivamente trasportato in elicottero da Air-Glaciers al CHUV di Losanna. Nonostante le cure ricevute, è deceduto martedì 11 agosto a causa delle ferite riportate. La vittima era un bambino vallesano di 9 anni.

Alle operazioni di soccorso hanno partecipato la Polizia cantonale, l'OCVS 144 e Air-Glaciers. Il Ministero pubblico ha aperto un’indagine per determinare le circostanze esatte dell'incidente.