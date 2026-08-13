Incidente con un veicolo agricolo, morto un bambino di 9 anni
Il piccolo è deceduto in ospedale martedì 11 agosto
Il piccolo è deceduto in ospedale martedì 11 agosto
LIDDES - Un bambino di 9 anni ha perso la vita in seguito a un incidente con un veicolo agricolo avvenuto lunedì 10 agosto sulla route du Châtelard, a Chandonne, nel comune di Liddes (VS).
L'allarme alla Centrale d'emergenza sanitaria 144 è scattato intorno alle 18.30 per un incidente verificatosi in località La Montau. Secondo i primi elementi raccolti, il bambino si trovava a bordo di un veicolo agricolo quando, per ragioni che dovranno essere accertate dall'inchiesta, il mezzo è uscito dalla carreggiata.
Gravemente ferito, il bambino è stato soccorso e successivamente trasportato in elicottero da Air-Glaciers al CHUV di Losanna. Nonostante le cure ricevute, è deceduto martedì 11 agosto a causa delle ferite riportate. La vittima era un bambino vallesano di 9 anni.
Alle operazioni di soccorso hanno partecipato la Polizia cantonale, l'OCVS 144 e Air-Glaciers. Il Ministero pubblico ha aperto un’indagine per determinare le circostanze esatte dell'incidente.
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