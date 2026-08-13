Interpharma: «La clausola MFN ci sta mettendo in difficoltà»

Sui 22 prodotti lanciati nel periodo compreso tra gennaio 2025 e giugno 2026, in sette casi si è rinunciato all'inserimento nell'ES e in altri tre non si è nemmeno chiesta l'autorizzazione alla vendita a Swissmedic, l'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici.

I pazienti hanno dunque maggiori difficoltà ad accedere a trattamenti innovativi e la prevista revisione dell'Ordinanza sull'assicurazione malattie (OAMal) rischia di accentuare ulteriormente questa tendenza, prosegue Interpharma.