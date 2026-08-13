Rientro a scuola, il caldo tiene banco

Viste le temperature, la canicola è uno dei temi di questo rientro. "Le nostre scuole non sono semplici infrastrutture. Sono veri e propri strumenti didattici", ha spiegato il presidente del SER (Syndicat des enseignant.es romand.es) David Rey. A suo avviso, tutto influenza l'apprendimento: dalla qualità dell'aria alla luce naturale, passando per l'acustica delle aule.

Il rappresentante sindacale ha citato diversi studi che dimostrano come con il caldo la capacità di concentrazione diminuisca. "Eppure, molte scuole non sono state progettate per far fronte alle ondate di calore sempre più frequenti", ha lamentato.