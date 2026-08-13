Banca Cler: utili in aumento nel primo semestre

L'istituto ha continuato ad ampliare le operazioni ipotecarie e d'investimento con la clientela privata. Dopo la decisione della Banca nazionale svizzera (BNS) di mantenere il tasso di riferimento allo 0%, soprattutto la domanda di mandati di gestione patrimoniale (+22%) e di soluzioni d'investimento (+6%) si è attestata a livelli elevati. Anche il lancio in gennaio di Zak Invest - la funzione di investimento integrata nell'app Zak dell'impresa - è stato un successo: da allora sono già stati aperti più di 2300 depositi per il trading di titoli, sottolinea la dirigenza.

Al capitolo prospettive, la banca conta nell'esercizio 2026 di conseguire un utile d'esercizio e un profitto netto superiore a quello del 2025. La strategia comporta fra l'altro l'espansione nel settore delle operazioni d'investimento, la solidità del rifinanziamento e il perfezionamento mirato dei collaboratori.