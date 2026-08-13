Banca Cler: utili in aumento nel primo semestre
«Il nostro forte risultato semestrale conferma che la strada intrapresa è quella giusta», afferma il Ceo Samuel Meyer
BASILEA - Affari ancora una volta in crescita per Banca Cler: nel primo semestre l'istituto un tempo conosciuto come Banca Coop e presente anche in Ticino ha visto i ricavi salire (su base annua) del 7% a 137 milioni di franchi, mentre il risultato d'esercizio è progredito del 21% a 54 milioni e l'utile netto ha raggiunto i 23 milioni (+5%).
«Il nostro forte risultato semestrale conferma che la strada intrapresa è quella giusta», afferma il Ceo Samuel Meyer, citato in un comunicato odierno. «Allineiamo costantemente la nostra offerta alle esigenze della nostra clientela, sia di persona che in formato digitale», aggiunge il 45enne in carica dal 2022.
L'istituto ha continuato ad ampliare le operazioni ipotecarie e d'investimento con la clientela privata. Dopo la decisione della Banca nazionale svizzera (BNS) di mantenere il tasso di riferimento allo 0%, soprattutto la domanda di mandati di gestione patrimoniale (+22%) e di soluzioni d'investimento (+6%) si è attestata a livelli elevati. Anche il lancio in gennaio di Zak Invest - la funzione di investimento integrata nell'app Zak dell'impresa - è stato un successo: da allora sono già stati aperti più di 2300 depositi per il trading di titoli, sottolinea la dirigenza.
Al capitolo prospettive, la banca conta nell'esercizio 2026 di conseguire un utile d'esercizio e un profitto netto superiore a quello del 2025. La strategia comporta fra l'altro l'espansione nel settore delle operazioni d'investimento, la solidità del rifinanziamento e il perfezionamento mirato dei collaboratori.
Cler (il termine è romancio: significa chiaro) è stata fondata nel 1927 dall'Unione Svizzera delle Cooperative di Consumo (l'attuale Coop) e dall'Unione sindacale svizzera, con il nome di Banca Centrale Cooperativa. Oggi è una realtà con decine di succursali - tre delle quali in Ticino (Bellinzona, Lugano e Locarno) e una nei Grigioni (Coira) - dal 2018 interamente controllata dalla Basler Kantonalbank (BKB), la banca cantonale di Basilea Città.