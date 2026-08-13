Resti umani riemergono dal ghiacciaio

Tuttavia, durante l'escursione, le condizioni meteorologiche peggiorarono. I due escursionisti non raggiunsero mai la meta e non fecero più ritorno. Nei mesi successivi furono condotte diverse operazioni di ricerca. Nel gennaio del 1993 venne ritrovato uno zaino da alpinismo, ma i corpi dei due malcapitati, fino ad oggi, non erano mai stati rinvenuti.