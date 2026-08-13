Caro affitti, si andrà alle urne

Si voterà sul caro affitti

Al centro della proposta c’è uno dei temi più sentiti dalle famiglie: il peso sempre maggiore degli affitti sui bilanci domestici. Secondo l’Associazione svizzera degli inquilini (ASI), gli aumenti colpiscono soprattutto le famiglie e i pensionati con redditi bassi e medi. «Gli affitti sono troppo alti e non smettono di aumentare. La popolazione svizzera potrà finalmente esprimersi su questo tema», commenta il presidente dell’ASI Svizzera Carlo Sommaruga.