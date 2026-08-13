Siccità estrema: la piscina comunale chiude

L'approvvigionamento di acqua potabile e antincendio a Uzwil e nella regione è sotto pressione. Durante l'ondata di caldo, in alcuni quartieri il consumo è arrivato a quadruplicare e la rete locale non è più in grado di soddisfare la domanda. Il Comune ha già dovuto chiedere sostegno al consorzio regionale di distribuzione, mentre i ripetuti appelli al risparmio non hanno prodotto i risultati sperati.

Circa due terzi dell'acqua consumata a Uzwil vengono utilizzati nelle abitazioni. Le autorità tornano quindi a invitare la popolazione a evitare il lavaggio delle auto, il riempimento delle piscine private e l'irrigazione dei prati. Se la situazione climatica non migliorerà, avverte il Comune, potrebbero essere introdotte ulteriori restrizioni.