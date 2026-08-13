Precipita un piccolo aereo, morto il pilota
Lo schianto durante la fase di avvicinamento all'aeroporto di Yverdon-les-Bains.
Lo schianto durante la fase di avvicinamento all'aeroporto di Yverdon-les-Bains.
SUSCÉVAZ - Un piccolo aereo da turismo si è schiantato giovedì 13 agosto 2026 nel comune di Suscévaz, nel Canton Vaud, causando la morte del pilota. Il velivolo aveva decollato nella mattinata dall'aeroporto di Yverdon-les-Bains.
Intorno alle 9:00, la Centrale di polizia vodese è stata allertata della caduta dell'aereo in una zona nota come "le Marais", nel comune di Suscévaz. I soccorsi giunti rapidamente sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del pilota, un vodese di 72 anni residente nella zona.
Dai primi elementi dell'indagine emerge che l'aereo è precipitato durante la fase di avvicinamento all'aeroporto di Yverdon-les-Bains. Le cause dell'incidente sono ancora da accertare.
L'intervento ha coinvolto diversi attori tra soccorritori, pompieri, polizie e gli investigatori del SISI (Servizio svizzero d'inchiesta sulla sicurezza).
L'aspetto penale della vicenda, trattandosi di un incidente aereo, è di competenza del Ministero pubblico della Confederazione (MPC), che lavora in stretta coordinazione con il SISI nella raccolta degli elementi di prova.