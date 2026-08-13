Crans-Montana, dimessa anche l'ultima paziente ricoverata a Milano

«Dodici persone gravemente ferite, dieci delle quali giovanissime, che hanno trovato professionisti sanitari pronti ad affrontare una delle emergenze più complesse degli ultimi anni - scrive Bertolaso sui suoi profili social -. Nei primi giorni oltre 100 persone hanno lavorato contemporaneamente e molte altre se ne sono aggiunte nel tempo: medici, infermieri, tecnici e personale amministrativo».

«Areu (ll'Agenzia regionale emrgenza urgenza, ndr.) ha trasportato i pazienti in elicottero, a Niguarda il Pronto Soccorso e la Terapia Intensiva li hanno accolti e stabilizzati, il Centro Ustioni ha garantito cure specialistiche di altissima complessità e la Banca dei Tessuti ha messo a disposizione oltre 25 mila centimetri quadrati di cute».