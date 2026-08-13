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Nuotatori trovano una bomba a mano nella Limmat a Zurigo

La granata, risalente alla guerra in Jugoslavia, è stata individuata grazie al basso livello dell’acqua del fiume.
Nuotatori trovano una bomba a mano nella Limmat a Zurigo
Polizia Zurigo
Fonte Sda
di Redazione
Nuotatori trovano una bomba a mano nella Limmat a Zurigo
La granata, risalente alla guerra in Jugoslavia, è stata individuata grazie al basso livello dell’acqua del fiume.

ZURIGO - È successo di nuovo, ma questa volta non in Ticino. Dei nuotatori, a Zurigo, hanno scoperto giovedì una bomba a mano nella Limmat. Questa volta non si tratta però di un ordigno da addestramento, ma di una granata attiva risalente alla guerra in Jugoslavia. Nessuno è rimasto ferito.

LOCARNO
Trova un ordigno inesploso e se lo mette nella tenda

I nuotatori avrebbero segnalato la loro scoperta alla polizia cittadina in mattinata, ha comunicato quest'ultima nel pomeriggio. I sommozzatori hanno poi accertato che si trattava effettivamente di una autentica granata.

Si trovava a circa un metro dalla riva. A causa del basso livello dell'acqua della Limmat è diventata visibile. Come di consueto in questi casi, la polizia ha coinvolto l'esercito.

Il comando è riuscito infine a recuperare l'ordigno nel pomeriggio. Con un veicolo speciale la bomba a mano attiva è stata infine trasportata via. Ora verrà fatta brillare in modo controllato.

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