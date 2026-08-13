Lugano, che paura! Rimonta da brividi nelle Isole Faroe
Sotto 2-0 a mezz’ora dalla fine contro i semi-professionisti del Runavík, i bianconeri evitano il clamoroso harakiri grazie a Cimignani e Behrens e volano ai playoff di Conference League.
Sotto 2-0 a mezz’ora dalla fine contro i semi-professionisti del Runavík, i bianconeri evitano il clamoroso harakiri grazie a Cimignani e Behrens e volano ai playoff di Conference League.
KLAKSVIK - Dopo il 2-0 dell'andata, il passaggio del turno sembrava poco più di una formalità. E invece il Lugano ha rischiato grosso. Grossissimo. Nel freddo e sotto la pioggia di Klaksvík, i bianconeri hanno tremato di fronte ai semi-professionisti del Runavík, ritrovandosi a mezz'ora dalla fine sotto 2-0 e con la qualificazione seriamente in bilico.
A salvare i bianconeri ci ha pensato Cimignani, autore del gol che ha dato il via alla rimonta. Poi Behrens ha completato l'opera, firmando il 2-2 che vale l'accesso ai playoff di Conference League. Ad attendere gli uomini di Croci-Torti ci sarà con ogni probabilità il Maccabi Tel Aviv, a meno di un clamoroso harakiri del CSKA Sofia nel ritorno.
Croci-Torti non ha voluto correre rischi e, fatta eccezione per Zanotti, ha schierato praticamente la formazione tipo. Il Lugano, però, ha approcciato la sfida con un ritmo decisamente troppo basso. Nei primi 15 minuti è successo poco o nulla, poi al 17' Behrens, servito tutto solo davanti ad Amos, ha sprecato una ghiottissima occasione calciando a lato.
La passività bianconera, però, ha finito per presentare il conto al 29'. Knudsen ha ricevuto palla sulla fascia e lasciato partire una conclusione tutt'altro che irresistibile. Von Ballmoos, però, ha combinato un pasticcio, facendosi sorprendere sul proprio palo: il pallone gli è passato sotto le gambe. 1-0. E all'improvviso i faroesi hanno iniziato a crederci davvero.
Il Lugano ha reagito, ma davanti è iniziata una sfida personale tra Behrens e Amos. L'attaccante tedesco ha avuto almeno tre occasioni per rimettere in carreggiata i suoi, ma il portiere svedese del Runavík gli ha sempre detto di no. Così, incredibilmente, all'intervallo i bianconeri si sono ritrovati sotto di una rete.
Nella ripresa il Lugano è rientrato in campo con tutt'altro atteggiamento. La pressione è aumentata e al 53' Amos ha compiuto un altro intervento decisivo, respingendo il sinistro a colpo sicuro di Steffen. Il fortino faroese, però, continuava a resistere.
E al 60' è arrivato il secondo, clamoroso schiaffo. Un'altra leggerezza della difesa ticinese, questa volta firmata Mai, ha spalancato un'autostrada a Knudsen. L'attaccante ha avuto tutto il tempo di servire Lindh, che da due passi non ha dovuto fare altro che appoggiare in rete. 2-0. Roba da non crederci.
A quel punto Croci-Torti si è giocato la carta Zanotti, inserendolo al posto di un impalpabile Dos Santos. E proprio il neoentrato ha cambiato la partita: cross perfetto dalla destra e Cimignani, appostato a due passi dalla porta, ha dovuto soltanto spingere il pallone in rete. 2-1 e qualificazione nuovamente alla portata.
Il Lugano ha continuato a spingere e al 76' ha sfiorato il pareggio con un incredibile doppio legno, traversa-palo, colpito da Papadopoulos. Un altro campanello d'allarme prima del definitivo 2-2. A firmarlo, manco a dirlo, è stato Behrens. Il tedesco ha finalmente trovato il modo di battere Amos, svettando di testa sulla punizione pennellata da Steffen.
Il Lugano è salvo. Il 2-2 basta per staccare il biglietto per i playoff. Ma quella che sembrava una passeggiata si è trasformata in una notte da brividi nel profondo Nord.
RUNAVIK - LUGANO 2-2 (1-0)
Reti: 29' Knudsen 1-0, 61' Lindh 2-0, 66' Cimignani 2-1, 79' Behrens 2-2
RUNAVIK: Amos; Benjaminsen (88' Danielsen), Obbekjaer, Davidsen, Drinic; Lindh (79' Ellisson), Joensen, Noisoe (79' Olsen), Knudsen; Skytte, Przybykski (88' Hestad).
LUGANO: von Ballmoos; Papadopoulos, Mai, Bichsel; Cimignani, Bislimi, Grgic, Pihlström (88' Moncada); Steffen (88' Kendouci), Behrens, Dos Santos (63' Zanotti).
Le altre svizzere - Forte del 3-0 dell'andata, il Thun ha patito una sconfitta indolore in Islanda. Sul campo del Vikingur Reykjavik, i campioni svizzeri cedono per 3-2, ma staccano comunque il biglietto per i playoff di Europa League. A segno per i bernesi Fehr e Labeau.
Tutto un altro copione per il San Gallo, che non fa sconti allo Sheriff Tiraspol nemmeno nel ritorno. Dopo il 3-1 dell’andata, gli uomini di Maassen dilagano infatti al Kybunpark, rifilando un netto 5-1 ai moldavi. Protagonisti assoluti Besio e Hunziker, entrambi autori di una doppietta, con Stevanovic a completare la festa. I biancoverdi volano così ai playoff di Conference League.