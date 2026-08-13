Lugano, che paura! Rimonta da brividi nelle Isole Faroe

Croci-Torti non ha voluto correre rischi e, fatta eccezione per Zanotti, ha schierato praticamente la formazione tipo. Il Lugano, però, ha approcciato la sfida con un ritmo decisamente troppo basso. Nei primi 15 minuti è successo poco o nulla, poi al 17' Behrens, servito tutto solo davanti ad Amos, ha sprecato una ghiottissima occasione calciando a lato.

La passività bianconera, però, ha finito per presentare il conto al 29'. Knudsen ha ricevuto palla sulla fascia e lasciato partire una conclusione tutt'altro che irresistibile. Von Ballmoos, però, ha combinato un pasticcio, facendosi sorprendere sul proprio palo: il pallone gli è passato sotto le gambe. 1-0. E all'improvviso i faroesi hanno iniziato a crederci davvero.