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Stella della Norvegia

Haaland, la macchina da record non si ferma

Il bomber del Manchester City entra ancora una volta nel Guinness dei primati: 100 gol in 111 partite in Premier, 36 reti in una stagione e cinque centri in una sola gara di Champions.
Haaland, la macchina da record non si ferma
guinessworldrecords.com
Erling Haaland viene premiato per le sue straordinarie prestazioni con quattro record del Guinness dei primati.
di 20min.ch | Benedikt Hollenstein, Deutsche Presse-Agentur
Haaland, la macchina da record non si ferma
Il bomber del Manchester City entra ancora una volta nel Guinness dei primati: 100 gol in 111 partite in Premier, 36 reti in una stagione e cinque centri in una sola gara di Champions.
CALCIO: Risultati e classifiche

STELLA DELLA NORVEGIA - Erling Haaland continua ad aggiornare il proprio libro dei record. Poco prima dell’inizio della nuova stagione con il Manchester City, l’attaccante norvegese ha ricevuto quattro certificati del Guinness World Records, uno per ciascun primato conquistato.

Due riguardano la Premier League. Il primo è quello dei 100 gol più veloci nella storia del campionato inglese: Haaland ha raggiunto la tripla cifra in appena 111 partite. Il secondo riguarda invece il record di reti realizzate in una singola stagione: 36 gol, messi a segno nel 2022/23.

Gli altri due riconoscimenti sono legati alla Champions League. Il più spettacolare risale al 2023, quando Haaland rifilò cinque gol al Lipsia in una sola partita, diventando appena il terzo giocatore nella storia della competizione a riuscirci dopo Lionel Messi e Luiz Adriano.

A 26 anni, dunque, il bomber del City continua ad accumulare primati. E il suo bottino potrebbe essere destinato a crescere ancora.

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