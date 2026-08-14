Il Monte Goi continua a bruciare: arrivano i Canadair

Nelle strade dei due quartieri l'aria sta diventando irrespirabile e piove cenere. In alcuni punti, nemmeno quelli più vicini al costone interessato dall'incendio, si può chiaramente percepire il crepitio delle fiamme.

La centrale operativa impiantata nella ex Piazza d’armi è rimasta attiva per tutta la notte. I mezzi dei Vigili del Fuoco hanno continuato a fare la spola con le pendici del monte, rifornendosi d’acqua da utilizzare sul fronte dell’incendio. Sono in tutto 130 i pompieri impegnati. Oltre ai rinforzi arrivati dai diversi comandi lombardi, durante la notte sono giunte a Como altre 27 unità da Liguria, Veneto ed Emilia-Romagna. E verso le 7 del mattino gli elicotteri hanno ripreso a lavorare. Sono arrivati anche gli attesissimi Canadair - attivi negli scorsi giorni all'incendio di Moregallo, in provincia di Lecco - per dare manforte alle operazioni di spegnimento. Hanno già effettuato i primi lanci: ogni serbatoio contiene circa 6.000 litri d'acqua.