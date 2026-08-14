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Anticipata la sagra di S. Rocco a Gribbio
Il programma della tradizionale celebrazione subisce variazioni a causa del maltempo, con nuovi orari per eventi e attività culinarie.
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Anticipata la sagra di S. Rocco a Gribbio
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Anticipata la sagra di S. Rocco a Gribbio
Il programma della tradizionale celebrazione subisce variazioni a causa del maltempo, con nuovi orari per eventi e attività culinarie.
Anticipata la sagra di S. Rocco a Gribbio
Il programma della tradizionale celebrazione subisce variazioni a causa del maltempo, con nuovi orari per eventi e attività culinarie.
GRIBBIO - La Festa di San Rocco a Gribbio cambia programma. A causa delle previsioni meteo sfavorevoli, l'appuntamento principale è stato anticipato da domenica 16 a sabato 15 agosto, con grigliata e pomeriggio ricreativo.
Resta confermato, invece, l'appuntamento di domenica con la diretta radiofonica dell'Ora della terra di Rete Uno. In programma anche la Messa alle 10.45 e l'aperitivo offerto alle 11.30.
Modificati pure gli orari di cottura delle torte di pane: venerdì 14 alle 18.30 e domenica 16 alle 8.15.
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